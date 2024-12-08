Новорічна добірка книг від Білла Гейтса: що радить читати мільярдер

Про минуле, сьогодення і майбутнє — американський мільярдер та бізнесмен Білл Гейтс традиційно поділився добіркою книг, які він радить прочитати

Свіжий список книг, які він радить до прочитання, Білл Гейтс опублікував у своєму блозі.

«Якщо ви шукаєте щось нове для читання, я підготував список з чотирьох книг, які мені сподобалися цього року. Усі чотири так чи інакше присвячені осмисленню світу навколо вас. Це не було навмисною темою, але я не здивувався, коли вона з’явилася: У часи швидких змін, які ми переживаємо зараз, цілком природно намагатися осмислити все, що відбувається навколо», — пише Гейтс.

Дві книги зі списку присвячені майбутньому і тому, як розвиток штучного інтелекту та величезні технологічні досягнення змінюють те, як ми живемо, вчимося і кохаємо.

Третя шукає відповіді в минулому — уроки, які вона пропонує про те, як лідери долали важкі часи в минулому, є одночасно втішними і захоплюючими.

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І четверта книга — про сьогодення. Вона допоможе оцінити дивовижний, невидимий кістяк суспільства, який оточує нас щодня.

An Unfinished Love Story («Незакінчена історія кохання»), Доріс Кернс Гудвін

«Я великий шанувальник книг Доріс, але не знав багато про її особисте життя, поки не прочитав її нову автобіографію. Книга присвячена її життю з покійним чоловіком, який був політичним експертом і спічрайтером президентів Кеннеді та Джонсона під час одного з найбурхливіших періодів в новітній історії США», — пише Гейтс.

Він додає, що Доріс настільки талановита письменниця, що розділи про її історію кохання так само захопливі та повчальні, як і розділи про вбивство Кеннеді та війну у В’єтнамі.

The Anxious Generation («Тривожне покоління»), Джонатан Хайдт

За словами Гейста, ця книга є обов’язковою до прочитання для всіх, хто виховує, працює з молодими людьми або навчає їх сьогодні.

«Вона змусила мене замислитися над тим, наскільки мої молоді роки — які я часто проводив на вулиці без батьківського нагляду, іноді потрапляючи в халепу — допомогли мені стати тим, ким я є сьогодні. Хайдт пояснює, як перехід від дитинства, заснованого на іграх, до дитинства, заснованого на телефоні, змінює те, як діти розвивають і обробляють емоції. Я ціную те, що він не просто описує проблему, а пропонує реальні рішення, над якими варто замислитися», — пише бізнесмен.

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Engineering in Plain Sight («Інженерія як на долоні»), Грейді Гіллхаус

«Ви коли-небудь дивилися на незвичайну трубу, що стирчить із землі, і думали: «Що це в біса таке?». Якщо так, то це ідеальна книга для вас. Гіллхаус бере всі загадкові споруди, які ми бачимо щодня, від кабельних коробів до трансформаторів і веж стільникового зв’язку, і пояснює, що вони собою являють і як працюють», — вважає Гейтс.

Ця книга задовольнить вашу допитливість і дасть відповіді на питання, про які ви навіть не підозрювали.

The Coming Wave («Хвиля, що насувається»), Мустафа Сулейман

Автор має глибоке розуміння історії науки, і він пропонує найкраще пояснення того, як штучний інтелект — разом з іншими науковими досягненнями, такими як редагування генів — готовий змінити кожен аспект суспільства.

«Він описує ризики, до яких нам потрібно підготуватися, і виклики, які нам потрібно подолати, щоб ми могли скористатися перевагами цих технологій, не наражаючись на небезпеку. Якщо ви хочете зрозуміти, як розвивається штучний інтелект, це найкраща книга, яку варто прочитати», — радить Білл Гейтс.

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