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Підробка голосу та фішинг: як захиститись від телефонних шахраїв

08.09.2026 18:40
Микола Деркач

Один телефонний дзвінок сьогодні може коштувати значно дорожче, ніж кілька хвилин часу. Шахраї дедалі точніше грають на довірі, страху й терміновості, тому головне — знати, як не дати себе втягнути в їхній сценарій

Підробка голосу та фішинг: як захиститись від телефонних шахраїв

Фото: chatgpt.com

Сучасні технології дають змогу шахраям ідеально підробляти голоси рідних, номери банків та навіть відеодзвінки. Тому звичні способи перевірки більше не працюють, а найдієвішим захистом залишається вміння вчасно покласти слухавку.

Щоб допомогти українцям розпізнавати соціальну інженерію та надійно захищати свої гроші, Дія.Освіта випустила практичний гайд «Поклади слухавку: як не повірити шахраю».

Ціна довіри: скільки втрачають українці

Стрімкий розвиток штучного інтелекту дав шахраям нові інструменти. За даними Нацбанку, за 2025 рік українці втратили через платіжне шахрайство 1,4 мільярда гривень. Кількість незаконних операцій знизилася, проте середня сума однієї крадіжки зросла на 30%. При цьому 90% збитків трапляються через те, що люди самі віддають дані або переказують кошти, повіривши злочинцям.

Зараз шахраям вистачає трьох секунд вашого аудіозапису, щоб переконливо згенерувати клон голосу. Вони навчилися підміняти номери, щоб видавати себе за представників банків чи держустанов, і навіть створювати дипфейки для відеозв’язку. Розпізнати таку підробку на слух майже неможливо.

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Алгоритм захисту за 30 секунд

Головне правило безпеки вміщується в одну коротку фразу: «Я зараз самостійно передзвоню». Замість того щоб аналізувати інтонації чи шукати підступ, просто дотримуйтеся чіткого алгоритму:

  • насамперед не робіть поспішних кроків: ніколи не переказуйте гроші та не називайте паролі чи коди із SMS;
  • одразу покладіть слухавку, якщо вас просять зберегти таємницю, переказати кошти на «безпечний рахунок» або забороняють переривати розмову;
  • після цього самостійно наберіть номер рідної людини з власної записної книжки або зателефонуйте до банку;
  • для додаткової перевірки використовуйте спільний родинний пароль;
  • а якщо гроші вже зникли, негайно блокуйте картку та телефонуйте до Кіберполіції (0 800 50 51 70) або на 102.

Сьогодні від шахраїв страждає не просто неуважна людина, а мішень цілої злочинної індустрії. Найкращий захист — самостійна перевірка. Читайте безоплатний гайд на Дія.Освіта, щоб надійно захистити свої фінанси.

Редакція PSM звертає увагу, що у випадку телефонного шахрайства ключову роль часто відіграє не технічна складність атаки, а психологічний тиск. Якщо співрозмовник змушує діяти негайно, просить приховати розмову або не дає часу на перевірку інформації, це вже привід припинити дзвінок і самостійно зв’язатися з банком, установою чи близькою людиною через перевірений номер.

Наприклад, шахраї можуть зламати Facebook-акаунт знайомої людини й опублікувати від її імені емоційний допис: нібито мама потрапила в аварію, терміново потрібна операція, а рахунок іде вже не на години, а на хвилини. У дописі одразу залишають номер картки та просять переказати будь-яку суму якомога швидше.

Такий сценарій працює саме через довіру й сильні емоції. Людина бачить знайоме ім’я, фото, звичний акаунт і реагує автоматично, не перевіряючи інформацію. У подібній ситуації варто спочатку зв’язатися зі знайомою іншим способом — зателефонувати, написати в месенджер або звернутися до спільних близьких — і лише після цього ухвалювати будь-яке фінансове рішення.

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Рубрики: БезпекаГрошіЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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