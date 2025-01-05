Книги, які радить читати венчурний фонд a16z

Команда відомого венчурного фонду a16z опублікувала свої зимові книжкові рекомендації

Ден Боне, дослідницька група

«Небесна математика: Забуте мистецтво сферичної тригонометрії», Глен Ван Бруммелен

Ми живемо на кулі (яка називається Земля). Можна було б очікувати, що нас усіх навчать сферичної геометрії. Проте, до початку 20-го століття цей предмет був повністю вилучений з програми з математики в середній школі та коледжах. Як наслідок, ми не навчилися відповідати на елементарні запитання на кшталт: якщо відомі широта і довгота двох міст на Землі, яка відстань між ними? У цій дуже доступній книжці розповідається історія сферичної геометрії та пояснюються красиві ключові ідеї цієї галузі в дуже доступній формі. Особливо цікавою є глава про площу сферичного трикутника.

Роберт Гакет, редакція

«Ілон Маск», Волтер Айзексон

Читайте, якщо хочете краще зрозуміти, як Маск перетворює нелюдську толерантність до ризику на «паливо». Людина зі слабшим здоров’ям може стверджувати, що деякі ризики не є необхідними. (На одному з характерних святкувань свого дня народження Маск змусив метальника ножів із зав’язаними очима влучити в мішень, розміщену під його промежиною). Але саме цьому духу Америка завдячує відновленню важкої промисловості, такої як виробництво електромобілів та космічних кораблів. Тож нехай леза здіймаються в повітря.

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Скотт Комінерс, дослідницька група

«Викрадач мап: Захоплююча історія шанованого торговця рідкісними мапами, який заробив мільйони на крадіжці безцінних мап», Майкл Бландінг

Частково картографічна історія, частково історія пограбування: у книзі « Викрадач мап» Майкл Бландінг переслідує Е. Форбса Смайлі на всьому шляху від його початку як чесного торговця мапами до його остаточного ув’язнення — з картами на мільйони доларів — під час спроби викрасти їх прямо з бібліотеки Єльського університету.

Майк Меннінг, команда маркетингу

«Кінець світу: Супервулкани, смертоносні океани та пошук минулих апокаліпсисів», Пітер Бреннен

На Землі відбулося п’ять масових вимирань, і ця книга знайомить читача з кожним з них. Вона захоплююча і легко читається, залишаючи у вас розуміння того, наскільки сильно еволюціонувала наша планета за останні 500 мільйонів років. Трохи з історії: падіння Юкатанського астероїда 66 мільйонів років тому було настільки потужним, що на Місяці, ймовірно, залишилися рештки динозаврів.

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За матеріалами: a16zcrypto.