Топ-10 книг, які рекомендують провідні бізнес-школи світу

Бізнес-книги не замінять викладачів і точно не гарантують здобуття ступеня МВА, але можуть дуже допомогти до нього наблизитися

Спеціалізовані книги з бізнесу не лише дозволяють поглиблювати, розширювати і актуалізовувати знання, а й непогано економити, адже коштують значно менше, ніж спеціальний курс в провідній бізнес-школі.

Єдиний нюанс полягає в тому, що на ринку є багато бізнес-книг, і не завжди легко обрати саме ті, які будуть корисні. Щоб розв’язати цю проблему, низка провідних бізнес-шкіл з усього світу об’єдналась та в ході аналізу виділила топ-10 найкращих книжок для підприємців.

1. Ерік Райз «Стартап без помилок» (The Lean Startup)

Це найчастіше рекомендована серед МВА-книг. В ній йдеться про основи організації нового бізнесу за допомогою моделі швидкого та постійного навчання шляхом тестування та експериментів.

«Стартап без помилок» пропонує підприємцям спосіб, який дозволяй досягти успіху шляхом безперервного тестування, адаптації та вдосконалення на основі наукового підходу.

2. Майкл Льюїс «Moneyball: Мистецтво виграти нечесну гру» (Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game)

За версією Forbes, це одна з найкращих книг про бейсбол та менеджмент. Любителі бейсболу дізнаються, як генеральному менеджеру оклендської бейсбольної команди Білі Біну вдалося створити сильну і успішну команду-переможця; шанувальники статистики – про те, як використовувати цифри, щоб отримати найкращі результати; а любителі людської природи і мотиваційних життєвих історій – як можна усунути і виправити часті помилки і недоліки.

Читайте також: 11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

3. Дейл Карнегі «Як здобувати друзів і впливати на людей» (How to Win Friends and Influence People)

Це глибоке дослідження людської поведінки. Поради Карнегі щодо стосунків і взаємодії зі споживачами допоможуть стати кращим продавцем. Знання, що містяться в книзі, можуть стати в пригоді власниками бізнесу для роботи з вимогливими клієнтами та завоювання їхньої довіри і лояльності.

4. Джим Коллінз «Від хорошого до величного» (Good to Great)

Джим Коллінз аналізує діяльність і структуру компаній, яким вдалося здійснити прорив у вищу лігу бізнесу. Він відібрав фірми, які, попри всі кризи, 15 років поспіль показували найкращі результати у своїй галузі.

Як Gillette, Kimberly-Clark, Philip Morris та іншим вдалося взяти настільки високу планку? Коллінз вивів формулу – дев’ять кроків, які дозволять розкрутити маховик успіху до швидкості, яка приносить шалені прибутки.

5. Бен Горовіц «Безжальна правда про нещадний бізнес» (The Hard Thing About Hard Things)

Бен Горовіц, підприємець, інвестор Кремнієвої долини, співзасновник одного з найуспішніших венчурних фондів, не пропонує готових рецептів успіху та аргументовано пояснює, чому таких рецептів не існує. Горовіц розповідає, що в бізнесі, як і в житті, передусім потрібно розмежовувати своє сприйняття і факти, особисте та професійне, і тоді навіть рішення звільнити кращого товариша ні для кого не стане катастрофою.

Вас може зацікавити: Улюблені книги Воррена Баффета: 7 рекомендацій для кожного інвестора

6. Чіп і Ден Хіз «Приліпи! Ефективність ідей: чому одні досягають успіху, а інші зазнають невдач» (Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die)

Брати Хізи пояснюють, що підтримує поширення теорій змов, численних міських легенд та міфів. Чому деякі досить безглузді ідеї продовжують існувати, тим часом як безліч хороших задумів приречені на зникнення? Автори з’ясовують, що робить ідеї «липкими» і яка формула сприяє їхній успішності. Чи можна, вирахувавши формулу їхнього успіху, створити власну успішну ідею?

7. Джейсон Фрайд, Девід Хайнемайєр «Rework. Ця книжка змінить ваш погляд на бізнес» («Rework)

Книга дещо суперечить тому, про що йдеться в більшості бізнес-книг і, можливо, змусить дещо вийти з зони власного комфорту. Це свого роду керівництво щодо способів ведення сучасного бізнесу. Автори – підприємці-розробники програмного забезпечення, які займаються цим бізнесом понад 10 років і отримують стійкий прибуток.

Книга дає поради щодо використання прототипів замість реальних конструкцій, розповідає, чому в просуванні бізнесу така важлива гнучкість і чому отримання прибутків за межами основного бізнесу може призвести до його краху.

8. Деніел Канеман «Мислення швидке й повільне» (Thinking, Fast and Slow)

У своїй книзі Канеман вчить, як працює людська інтуїція як спосіб мати перевагу в переконанні. Він каже, що є дві системи, які впливають на те, як ми мислимо. Система 1 — швидке, автоматичне та емоційне мислення — спонукає нас до почуттів та вражень. Система 2 — раціональне мислення, повільне і систематичне — є причиною логічного мислення. Він точно визначає, коли слід піддатися Системі 1, а коли скористатися Системою 2.

Цікаве по темі: IT-компанія Genesis видаватиме культові бізнес-книги українською мовою

9. Сет Ґодін «Пурпурова Корова! Як створити незабутній продукт» (Purple Cow: Transform Your Business by Being Remarkable)

Класичний бестселер, який навчив бізнес-світ, що безпечно — це ризиковано, дуже добре — це погано, і, перш за все, ви або видатні, або невидимі. Автора також називають «гуру маркетингу», і ця бізнес-книга має довготривалий вплив у всьому світі.

Годін пояснює важливість створення чогось унікального та привабливого для цільового ринку. Він наводить відповідні приклади таких компаній, як Apple та JetBlue. Він пояснює, як компанії брендують свої продукти у помітному стилі і використовують це як маркетинговий прийом.

10. Тімоті Феррісс «Працюй чотири години на тиждень. Нова психологія успіху» (The 4-Hour Workweek)

Ця книга — посібник про те, як вести розкішний спосіб життя і бути незалежним від місця розташування. Ферріс розповідає про те, як легко можна віддати асистентів на аутсорсинг, щоб мати необмежену свободу робити все, що заманеться, як професіонали можуть подорожувати світом, не втрачаючи при цьому своєї роботи, і як легко можна позбутися 50% свого робочого навантаження.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні зростає кількість підприємців, які переводять бізнес в онлайн — WayForPay

Скільки заробили середні та великі підприємства України за пів року — Держстат

В Україні хочуть змінити систему класифікації підприємництва

За матеріалами Consultants500