close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки заробили середні та великі підприємства України за пів року — Держстат

30.08.2024 14:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Найприбутковішою у першому півріччі 2024-го виявилась галузь фінансової та страхової діяльності

Скільки заробили середні та великі підприємства України за пів року — Держстат

Фото: unsplash.com, freepik.com

За шість місяців цього року прибуток середніх та великих підприємств України збільшився майже вдвічі — до 619,6 млрд грн (на 49,7%) порівняно з аналогічним періодом торік.

Як свідчать дані Державної служби статистики, фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 491,2 млрд грн за підсумками січня-червня 2024 року.

Водночас частка збиткових компаній за пів року зросла до 25,7% (на 0,2 в.п.), а збитки підприємств збільшились до 128,4 млрд грн або на 10,6%.

Читайте також: Прибуток банків зростає: скільки заробили з початку року

Найбільш прибутковими у першому півріччі 2024-го стали такі галузі:

  • фінансова та страхова діяльність – 237,2 млрд грн;
  • промисловість – 190,4 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 72 млрд грн.

Серед галузей з найбільшим зростанням прибутку до оподаткування за пів року опинились галузі освіти (до 149,1 млн грн або на 498%), а також професійної, наукової та технічної діяльності (до 31 млрд грн або на 369%).

Вас може зацікавити: Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України

А от збитки найбільше зросли в наступних галузях:

  • мистецтво, спорт, розваги і відпочинок – на 951%, до 3,6 млрд грн;
  • тимчасове розміщення та організація харчування – на 179%, до 1 млрд грн;
  • інформація та телекомунікації – на 89%, до майже 2,4 млрд грн.

За даними Держстату, реальний ВВП України за перший квартал 2024-го збільшився на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Це означає, що за перші три місяці цього року українська економіка вийшла майже на 82% довоєнного рівня.

Нагадаємо, загальний дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні за минулий рік зріс на 23%. Однак за рівнями доходу та чистого прибутку лідерські позиції займають різні ритейлери.

Сукупний дохід компаній Індексу роздрібної торгівлі Опендатабота за 2023 рік склав 457,32 млрд грн, показавши зростання порівняно з 2022 роком — тоді цей показник становив 370,52 млрд грн.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробила мережа McDonaldʼs в Україні з початку року — YouControl

НБУ посилив обмеження на розрахунки у гривні для бізнесу

Скільки заробила Lenovo за квартал: названо суму

За матеріалами Forbes

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку — Мінекономіки 30.08.2024

Скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку — Мінекономіки
Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок 30.08.2024

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок
Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації 30.08.2024

Mastercard запустила новий сервіс біометричної автентифікації
ПриватБанк та VARUS запустили новий сервіс оплати доставки 30.08.2024

ПриватБанк та VARUS запустили новий сервіс оплати доставки
Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах 30.08.2024

Київстар оновив умови роумінгу в деяких країнах
Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками 29.08.2024

Google навчить ШІ, розпізнавати ознаки хвороб за звуками
Вибір редакції
Всі
Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування
ТОП статей 30.08.2024

Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування

 «Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком
ТОП статей 29.08.2024

«Ми надаємо стартапам класний стартовий майданчик, щоб вони рухались швидше і зменшили кількість помилок»: інтерв'ю із CEO INNOV8 та Mission Possible Святославом Святненком
Останні новини
Сьогодні  17:40

Seeds of Bravery та USF шукають стартапи для участі на Luxembourg Venture Days

 Сьогодні  16:40

Скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку — Мінекономіки

 Сьогодні  16:00

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок

 Сьогодні  15:20

Укргазбанк виділить ₴4 млрд кредиту Укрнафті: для чого

 Сьогодні  14:53

Топ 3 напрямки заробітку онлайн через партнерський маркетинг для українців

 Сьогодні  14:40

Легалізація крипти може стати ефективною альтернативою підвищенню податків — Борняков

 Сьогодні  14:00

Скільки заробили середні та великі підприємства України за пів року — Держстат

 Всі новини
credit link image