Скільки заробили середні та великі підприємства України за пів року — Держстат

Найприбутковішою у першому півріччі 2024-го виявилась галузь фінансової та страхової діяльності

За шість місяців цього року прибуток середніх та великих підприємств України збільшився майже вдвічі — до 619,6 млрд грн (на 49,7%) порівняно з аналогічним періодом торік.

Як свідчать дані Державної служби статистики, фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 491,2 млрд грн за підсумками січня-червня 2024 року.

Водночас частка збиткових компаній за пів року зросла до 25,7% (на 0,2 в.п.), а збитки підприємств збільшились до 128,4 млрд грн або на 10,6%.

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Найбільш прибутковими у першому півріччі 2024-го стали такі галузі:

фінансова та страхова діяльність – 237,2 млрд грн;

промисловість – 190,4 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 72 млрд грн.

Серед галузей з найбільшим зростанням прибутку до оподаткування за пів року опинились галузі освіти (до 149,1 млн грн або на 498%), а також професійної, наукової та технічної діяльності (до 31 млрд грн або на 369%).

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А от збитки найбільше зросли в наступних галузях:

мистецтво, спорт, розваги і відпочинок – на 951%, до 3,6 млрд грн;

тимчасове розміщення та організація харчування – на 179%, до 1 млрд грн;

інформація та телекомунікації – на 89%, до майже 2,4 млрд грн.

За даними Держстату, реальний ВВП України за перший квартал 2024-го збільшився на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Це означає, що за перші три місяці цього року українська економіка вийшла майже на 82% довоєнного рівня.

Нагадаємо, загальний дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні за минулий рік зріс на 23%. Однак за рівнями доходу та чистого прибутку лідерські позиції займають різні ритейлери.

Сукупний дохід компаній Індексу роздрібної торгівлі Опендатабота за 2023 рік склав 457,32 млрд грн, показавши зростання порівняно з 2022 роком — тоді цей показник становив 370,52 млрд грн.

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За матеріалами Forbes