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Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України

24.08.2024 12:00
Ольга Деркач
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Українські мобільні оператори, як і всі громадяни країни, зіткнулися з чималими труднощами під час війни. Розглянемо, які прибутки отримували провідні мобільні оператори України до початку повномасштабної війни і в її розпал, а також з’ясуємо, наскільки сильно погіршилися їхні справи

Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України

Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України Фото: bank.gov.ua

Kyivstar

До початку повномасштабного вторгнення (з 2018 по 2021 рік) оператор отримував найбільші доходи серед конкурентів, які складали 19, 22, 25, і 28 млрд грн відповідно, а також мав найвищий чистий прибуток — 6, 8, 10 і 11 млрд грн.

З 2022 по 2023 рік оператор зберігав лідерство за рівнем доходів серед інших компаній. У перший рік великої війни Kyivstar отримав рекордні 31 млрд грн від своїх послуг, а чистий прибуток склав 9,5 млрд грн.

У 2023 році дохід компанії зріс до 33 млрд грн, хоча видатки також збільшилися, зокрема через кібератаку. Незважаючи на це, оператор заробив 10,5 млрд грн чистого прибутку.

Vodafone

З 2018 по 2021 рік доходи оператора поступово зросли з 12 до 19 млрд грн. При цьому чистий прибуток залишався відносно невеликим — від 1,7 до 2,5 млрд грн, і лише у 2021 році компанія отримала 3,8 млрд грн прибутку.

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У 2022 році оператор заробив 19 млрд грн, а у 2023 році — майже 21 млрд грн від надання своїх послуг. Проте під час повномасштабної війни прибутки компанії були скромнішими: 1 мільярд гривень у 2022 році та 5 млрд грн у 2023 році.

За підсумками чистого прибутку, Vodafone зайняв друге місце.

Lifecell

До початку повномасштабної війни компанія отримувала від 5 до 8 млрд грн на рік. У 2022 році її доходи зросли до 9 млрд грн, а в 2023 році — до 11,7 млрд грн.

Однак у 2018 і 2019 роках оператор зазнав збитків. Лише в 2020 році компанія вийшла на чистий прибуток у 2,6 млрд грн, але вже в 2021 році він знову знизився до 0,6 млрд грн. З початком повномасштабної війни Lifecell заробив 1 млрд грн у 2022 році та 2,6 млрд грн у 2023 році.

Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України

Отже, до війни дві з трьох компаній мали відносно стабільне співвідношення між доходом та чистим прибутком, тоді як третя була у збитках. З початком повномасштабного вторгнення доходи всіх трьох основних українських операторів зросли. Через грудневу кібератаку, Kyivstar не зміг досягти свого найвищого рівня чистого прибутку. Vodafone отримав рекордний прибуток за всі роки, а Lifecell повернувся до рівня заробітку, як у 2020 році.

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За матеріалами: Слово і діло.

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