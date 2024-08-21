Київстар оновить деякі тарифи: що зміниться

З 1 вересня 2024 року мобільний оператор Київстар внесе зміни у декілька своїх тарифних планів

Зміни стосуються як контрактних клієнтів так і тарифів передплати.

«Ми збільшуємо обсяги хвилин та гігабайтів для деяких тарифів передплати та контракту», — пишуть в Київстар.

Які тарифи оновляться:

LOVE UA База

LOVE UA Контракт

LOVE UA Світло 2023

LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія

Максимальний Безлім 2019

Також у тарифі Максимальний Безлім 2019 з’являться Суперсили на вибір та Роумінг як вдома.

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«Такі зміни зумовлені тим, що у цих тарифах збільшилося споживання мобільного трафіку. Ми переглядаємо вартість тарифів, аби й далі збільшувати інвестиції, щоб розширювати мережу та оснащувати її додатковими джерелами живлення, генераторами», — додали в Київстар.

Якщо ви користуєтеся одним з цих тарифів, ви отримаєте SMS із деталями про нові умови та актуальну вартість, щонайменше за 7 днів до змін.

Нагадаємо, що Київстар оновив послугу Екстра гроші. Завдяки сервісу Екстра гроші абоненти передплати можуть поповнити бонусний мобільний рахунок, щоб сплатити за послуги зв’язку та інтернету, якщо немає іншого способу внести кошти.

Раніше ми писали, що Київстар оновив умови заміни SIM-карт. Оновлена вартість послуги для всіх абонентів передплаченого зв’язку, контрактних абонентів та бізнес-клієнтів становитиме 50 грн. Зміни почали діяти з 15 серпня 2024 року. Ви можете замінити SIM у магазині Київстар. Негарантійна заміна виконується, у випадках втрати, блокування чи пошкодження SIM-карти.

Крім того, материнська компанія Київстар збільшить інвестиції в Україну до $1 млрд. VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, оголошує, що через свою 100% дочірню компанію Київстар планує збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

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За матеріалами: Київстар.