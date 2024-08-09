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Київстар оновив умови заміни SIM-карт: що змінилося

09.08.2024 19:00
Ольга Деркач
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Мобільний оператор Київстар оновив умови негарантійної заміни SIM-карт

Київстар оновив умови заміни SIM-карт: що змінилося

Київстар оновив умови заміни SIM-карт: що змінилося Фото: freepik.com

«Ми оновлюємо вартість послуги негарантійної заміни SIM-картки. Це стосується як основної SIM, так і додаткових SIM-карт, які надаються за умовами послуг SIM для планшета та для другого телефона», — заявили в компанії.

Оновлена вартість послуги для всіх абонентів передплаченого зв’язку, контрактних абонентів та бізнес-клієнтів становитиме 50 грн. Зміни почнуть діяти з 15 серпня 2024 року.

Ви можете замінити SIM у магазині Київстар. Негарантійна заміна виконується, у випадках втрати, блокування чи пошкодження SIM-карти.

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Гарантійна заміна SIM-карт є безплатною і займає близько 10 хвилин. Гарантійний термін — 2 роки з дня активації SIM.

Без заміни SIM-карт усі послуги мають працювати, але залежно від стану SIM-карти, вона може почати працювати з перебоями або повністю вийти з ладу.

Нагадаємо, що материнська компанія Київстару вийде з біржі Euronext та викупить акції. Материнська компанія Київстару — VEON — вирішила добровільно вийти з біржі від Euronext Amsterdam. Після цього холдинг має намір розпочати зворотний викуп своїх американських депозитарних акцій (ADS) на суму до $100 млн. Процес вилучення з біржі відбудеться в кінці 2024 року після подання річного звіту за формою 20-F.

Раніше ми писали, скільки заробив Київстар за останні місяці. Виторг найбільшого в Україні мобільного оператора Київстар у квітні-червні збільшився до 9,425 млрд грн (на 9,5%), а у валюті — до $236 млн (на 0,4%) відносно другого кварталу 2023-го.

Крім того, ми повідомляли, скільки податків заплатив Київстар за час війни. З початку повномасштабного вторгнення мобільний оператор Київстар сплатив понад 25,3 млрд грн податків і зборів, з яких 4,5 млрд грн було внесено в першому півріччі 2024 року.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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