Vodafone тепер може дистанційно підключати нових клієнтів

Компанія Vodafone Україна представила нову послугу, що дозволяє оформити абонентське підключення повністю онлайн через мобільний додаток My Vodafone

Як повідомляє пресслужба оператора, тепер потенційні клієнти можуть обрати будь-який тариф Vodafone, не виходячи з дому. Для цього потрібно просто завантажити додаток My Vodafone і натиснути на опцію «Купити новий номер» на головній сторінці. Процедура включає вибір між eSIM або звичайною SIM-картою, тарифного плану та номера. Після цього користувачеві залишається здійснити оплату та дочекатися активації послуги.

На початку цього року Vodafone запровадив можливість онлайн-підключення на контрактній основі з верифікацією через Дію. Тепер ця функція доступна для всіх тарифів Vodafone, незалежно від типу обслуговування.

Компанія постійно вдосконалює свій додаток самообслуговування, прагнучи зробити його більш зручним для користувачів мобільного зв’язку та управління номерами. Нещодавно в My Vodafone з’явилася функція швидкої заміни SIM на eSIM.

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Vodafone Україна є однією з провідних телекомунікаційних компаній країни, що пропонує послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. За даними компанії, її послугами користуються 15,8 мільйона клієнтів в Україні. З 2019 року Vodafone Україна є частиною NEQSOL Holding.

Нагадаємо, що Vodafone підвищить вартість тарифів з 1 серпня. Тариф Vodafone Red Start подорожчає на 15 грн, становлячи 190 грн на місяць замість теперішніх 175 грн. Тариф Vodafone Red Pro подорожчає на 30 грн, збільшившись з 230 грн на місяць до 260 грн. В деяких тарифах збільшиться обсяг інтернету.

Раніше ми писали, що Vodafone Україна затвердила рішення щодо гендиректора. Ольга Устинова продовжить обіймати посаду генеральної директорки Vodafone Україна наступні два роки.

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За матеріалами: Mediasat.