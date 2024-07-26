Vodafone підвищить вартість тарифів з 1 серпня: на скільки

Мобільний оператор Vodafone планує змінити вартість своїх послуг з 1 серпня

Тариф Vodafone Red Start подорожчає на 15 грн, становлячи 190 грн на місяць замість теперішніх 175 грн. Тариф Vodafone Red Pro подорожчає на 30 грн, збільшившись з 230 грн на місяць до 260 грн.

«Ми збільшуємо обсяг інтернету з 30 до 40 ГБ, а також хвилини на інші мережі України з 250 до 350 хв», — повідомили в Vodafone.

Вартість тарифу Vodafone Red Max зросте на 30 грн до 330 грн на місяць. При цьому збільшиться:

обсяг інтернету з 50 до 60 ГБ;

хвилини на інші мережі України з 400 до 500 хв.

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Вартість тарифу Vodafone Red Unlim Plus підвищиться на 50 грн до 400 грн на місяць, а обсяг хвилин на інші мережі України збільшиться з 500 до 600 хв.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожчає на 50 грн, з 450 грн на місяць до 500 грн.

«Ми збільшуємо обсяг хвилин на інші мережі України з 700 до 800 хв», — зазначили у Vodafone.

Нагадаємо, що Vodafone продала пакет акцій Vantage Towers, щоб погасити борги. Vodafone Group Plc продала ще 10% акцій Vantage Towers вартістю 1,3 млрд євро ($1,4 млрд), оскільки британська телекомунікаційна компанія прагне зменшити свій борг. Продаж є частиною угоди, оголошеної в листопаді 2022 року, коли Vodafone погодився продати частку в своїй німецькій компанії з виробництва вишок за 32 євро за акцію компаніям KKR & Co. і Global Infrastructure Partners.

Раніше ми писали, скільки заробили Київстар, lifecell та Vodafone з одного клієнта у 2024 році. Трійка найбільших мобільних операторів України — Київстар, Vodafone та lifecell — з початку 2024 року втрачають маржинальність, але водночас нарощують інвестиції у власні мережі.

Крім того, Vodafone тестує власну модель ШІ. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

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За матеріалами: ZN.UA.