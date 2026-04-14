Названо, скільки заробив Vodafone у 2025

Vodafone Україна підсумував 2025 рік зі зростанням ключових фінансових показників, попри виклики воєнного часу. Компанія наростила доходи, прибуток та інвестиції, одночасно підтримуючи стабільність мережі та розширюючи інфраструктуру

Фінансові результати

За підсумками року виручка компанії зросла на 14% і досягла 27,8 млрд грн. Основними драйверами стали розвиток фіксованого бізнесу та збільшення споживання дата-послуг у мобільному й домашньому інтернеті.

Показник OIBDA зріс на 15% — до 14 млрд грн. Маржа залишилася стабільною та навіть дещо покращилася — до 50,4%.

Чистий прибуток Vodafone Україна склав 4,18 млрд грн, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Середній дохід на користувача (ARPU) також зріс — на 19%, до 144,8 грн.

Клієнтська база загалом залишається стабільною — 15,4 млн абонентів. Водночас компанія активно нарощує контрактний сегмент: кількість таких підключень збільшилась на 34%.

Інвестиції та інфраструктура

У 2025 році Vodafone інвестував у розвиток мережі 8,7 млрд грн — це на 41% більше, ніж у 2024-му. Половину цих коштів спрямували на підтримку стабільності зв’язку в умовах енергетичної кризи.

Зокрема, компанія встановила 20 тис. нових акумуляторів і довела кількість генераторів до 7 тис. Також розпочато впровадження сонячних електростанцій на об’єктах зв’язку.

Окрему увагу приділили розвитку 4G: у 2025 році запущено 7,5 тис. нових базових станцій. Близько 1 млрд грн інвестували у фіксований інтернет, здатний працювати понад 100 годин без електропостачання.

Зростання GPON і домашнього інтернету

2025 рік став проривним для фіксованого сегмента. Кількість користувачів GPON зросла у 1,5 раза.

Покриття Vodafone Home досягло 2 млн домогосподарств, з яких понад 600 тис. підключено саме протягом року. За даними дослідження nPerf, домашній інтернет Vodafone став лідером ринку за більшістю показників якості.

Підготовка до 5G

Компанія продовжує модернізацію мережі та підготовку до запуску 5G.

У 2025 році реалізовано пілотні 5G-проєкти у містах і навчальних закладах. Перші відкриті зони зі швидкістю понад 1 Гбіт/с з’явилися у Львові, Харкові та Бородянці.

Паралельно Vodafone розпочав масштабну модернізацію інфраструктури у співпраці з Nokia.

Міжнародні проєкти та фінансова стабільність

Серед ключових подій року — запуск проєкту підводного кабелю Kardesa у Чорному морі. Він має з’єднати Європу та Азію через Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину, підвищивши надійність глобального інтернету.

Vodafone також зміцнив фінансову позицію: компанія завершила реструктуризацію облігацій на $400 млн та продовжила викуп євробондів, скорочуючи боргове навантаження.

У підсумку 2025 рік став для Vodafone Україна періодом одночасного зростання, масштабних інвестицій та технологічного розвитку навіть в умовах війни.

