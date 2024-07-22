Vodafone продала пакет акцій Vantage Towers, щоб погасити борги

Vodafone Group Plc продала ще 10% акцій Vantage Towers вартістю 1,3 млрд євро ($1,4 млрд), оскільки британська телекомунікаційна компанія прагне зменшити свій борг

Продаж є частиною угоди, оголошеної в листопаді 2022 року, коли Vodafone погодився продати частку в своїй німецькій компанії з виробництва вишок за 32 євро за акцію компаніям KKR & Co. і Global Infrastructure Partners. Згідно з умовами угоди, Vodafone передала свої 81,7% акцій Vantage Towers спільному підприємству з KKR та GIP під назвою Oak Holdings і відтоді продовжує їх продавати. Останній продаж приніс Vodafone загальну виручку від угоди до 6,6 млрд євро.

Продаж означає, що Vodafone тепер володіє 50% акцій Oak Holdings, як і передбачалося спочатку консорціумом, заявили в компанії.

Європейські телекомунікаційні оператори шукають шляхи отримання прибутку, оскільки вони намагаються повернути свої капітальні інвестиції. Багато компаній продали свої частки або всю свою інфраструктуру, щоб отримати кошти.

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Головний виконавчий директор Vodafone Маргеріта Делла Валле, яка формально очолила компанію минулого року, продала ринки, що не приносили прибутку, і працювала над скороченням розростання імперії, яка колись простягалася від США до Африки. Її план виходу з кризи включає продаж іспанського та італійського бізнесу і спробу злиття з компанією CK Hutchison’s Three, яка наразі перебуває на розгляді в антимонопольному відомстві Великобританії.

Нагадаємо, що Vodafone тестує власну модель ШІ. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора. Компанія планує використовувати одразу декілька передових технологій ШІ, включаючи voice-to-text та text-to-text перетворення, а також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань. Серед апробованих технологій — OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування.

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За матеріалами: Bloomberg.