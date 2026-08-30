Скільки заробив Vodafone у 2026

За перші шість місяців 2026 року Vodafone Україна продемонстрував зростання основних фінансових показників. Виторг компанії сягнув 14,9 млрд грн, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток оператора зріс ще швидше — на 14%, до 1,95 млрд грн

Про це йдеться у фінансових результатах компанії за перше півріччя 2026 року, пише Forbes.

Основну частину приросту забезпечив мобільний сегмент. Українці активніше користувалися мобільним інтернетом та іншими дата-послугами, що підтримало доходи оператора. Додатковий внесок у результат дав і фіксований бізнес, який Vodafone продовжує розширювати.

Показник OIBDA за пів року збільшився на 2% і становив 7,3 млрд грн. Водночас його рентабельність скоротилася до 48,9% проти 53,1% роком раніше. У компанії пояснюють таку динаміку зростанням витрат на роботу та резервне живлення мережі, а також збільшенням витрат на персонал в умовах війни.

Понад 3,5 млрд грн спрямували на мережу

Інвестиції Vodafone Україна у розвиток і підтримку телекомунікаційної інфраструктури за січень–червень перевищили 3,5 млрд грн і залишилися приблизно на рівні минулого року.

Майже половину цієї суми оператор спрямував безпосередньо на будівництво та відновлення мережі, а також на підвищення її автономності під час перебоїв з електропостачанням.

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Компанія зазначає, що високий рівень капітальних витрат зберігається вже не перший рік. У 2025-му обсяг інвестицій був більш ніж удвічі вищим за довоєнний і більш ніж у півтора раза перевищував показник 2024 року.

Паралельно Vodafone нарощує присутність у сегменті фіксованого інтернету на базі GPON. Лише за перше півріччя 2026 року технічну можливість підключитися до такої мережі отримали ще 245 тис. домогосподарств. Кількість абонентів GPON за рік збільшилася на 61%.

Оператор також продовжує тестувати зв’язок п’ятого покоління. Відкриті 5G-зони вже працюють у Києві, Львові, Харкові та Бородянці.

Скільки абонентів має Vodafone

Станом на другий квартал 2026 року мобільними послугами Vodafone Україна користувалися 15,1 млн абонентів. Із них близько 3,3 млн мали контрактне підключення. Загалом клієнтська база оператора залишається відносно стабільною вже четвертий рік поспіль.

Водночас компанії вдається збільшувати дохід від одного користувача. Середній місячний ARPU у другому кварталі зріс на 13,2% і досяг 154 грн. У Vodafone пов’язують це зі збільшенням доходів від голосового зв’язку та передачі даних, а також із подальшим зростанням споживання мобільного інтернету.

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