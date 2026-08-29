Вчені створили квантову батарею з незвичним принципом заряджання

Австралійські дослідники продемонстрували прототип квантової батареї з незвичною властивістю: зі збільшенням її розміру швидкість заряджання не падає, а навпаки — зростає. У перспективі технологія може знайти застосування насамперед у квантових пристроях

Про розробку пише BBC, розповідаючи про роботу команди Джеймса Квоча з австралійського наукового агентства CSIRO. У березні 2026 року дослідники представили прототип, який називають першою працездатною квантовою батареєю з повним циклом заряджання та отримання електричного струму.

На відміну від звичайних акумуляторів, тут не використовуються традиційні хімічні реакції. У прототипі є оптична мікропорожнина: два дзеркала розташовані приблизно за 100 нанометрів одне від одного, а між ними містяться молекули органічного барвника. Під дією лазера світло та молекули формують гібридні квантові стани.

Це запускає ефект суперпоглинання. Якщо у звичайній системі кожна молекула поглинає енергію окремо, у квантовій вони можуть діяти узгоджено. Тому що більше молекул містить батарея, то швидше вона заряджається. Прототип накопичував енергію за фемтосекунди — квадрильйонні частки секунди, а зберігав її протягом наносекунд.

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У дослідженні, опублікованому в Light: Science & Applications, команда також продемонструвала перетворення поглинутої світлової енергії на електричний струм. Ще одна перевага підходу — робота за кімнатної температури, тоді як деякі інші конструкції квантових батарей потребують наднизьких температур.

Однак до живлення смартфонів або електромобілів ще далеко: прототип зберігає дуже малу кількість енергії і лише короткий час. Більш реалістичним першим застосуванням учені вважають квантові пристрої. Для України тема нових технологій накопичення енергії також є актуальною, проте квантові батареї поки варто розглядати як перспективну фундаментальну розробку, а не альтернативу сучасним системам автономного живлення.

Редакція PSM звертає увагу, що головний прорив полягає не у місткості прототипу, а в демонстрації нового принципу накопичення й передавання енергії. Подальший успіх квантових батарей залежатиме від того, чи вдасться збільшити обсяг накопиченої енергії, продовжити час її зберігання та зробити її віддачу контрольованою.

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Джерела: bbc.com; nature.com.