Земля може пережити смерть Сонця — учені

Земля може уникнути загибелі під час смерті Сонця, хоча десятиліттями астрономи вважали, що через кілька мільярдів років наша планета неминуче буде поглинута зорею. До такого висновку дійшла міжнародна група дослідників, яка використала новітні моделі еволюції зірок

Сьогодні Сонце перебуває приблизно на середині свого життєвого циклу. Орієнтовно через 5 млрд років воно вичерпає запаси водню в ядрі та почне стрімко збільшуватися в розмірах. Спочатку зоря перетвориться на червоного гіганта, а потім перейде до ще масштабнішої стадії — асимптотичної гілки гігантів (AGB). Після цього Сонце скине зовнішні оболонки й стане білим карликом.

Раніше вчені припускали, що під час розширення Сонце поглине Меркурій, Венеру та Землю. Однак нове дослідження свідчить, що майбутнє нашої планети залежить від боротьби двох протилежних процесів.

Перший — припливні сили. У міру збільшення Сонця його гравітаційний вплив зростатиме, поступово затягуючи Землю ближче до зорі. Другий процес пов’язаний із тим, що наприкінці свого життя Сонце почне інтенсивно втрачати масу, викидаючи величезну кількість речовини у космос. Через це його гравітаційне тяжіння слабшатиме, а орбіта Землі поступово зміщуватиметься далі.

Саме співвідношення цих двох ефектів визначить долю планети.

«Доля Землі залежить від крихкої рівноваги між цими двома процесами. Якщо переважатимуть припливні взаємодії — Земля буде поглинута. Якщо ж домінуватиме втрата маси Сонця — вона перейде на віддаленішу орбіту», — пояснив головний автор дослідження Матс Ессельдерс.

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Щоб отримати точніші результати, астрономи дослідили зорю L2 Puppis, яку вважають аналогом майбутнього Сонця. Спостереження за тим, як вона втрачає масу, допомогли змоделювати еволюцію Сонячної системи протягом наступних мільярдів років.

Розрахунки показали, що за сучасними оцінками швидкості втрати маси Сонцем Земля може встигнути віддалитися настільки, щоб уникнути поглинання. Водночас дослідники наголошують, що остаточна відповідь поки що відсутня, адже темпи втрати маси старіючими зорями залишаються недостатньо вивченими.

При цьому Меркурій і Венера, за результатами моделювання, практично не мають шансів на порятунок і, найімовірніше, будуть поглинуті Сонцем під час його перетворення на гіганта.

Навіть якщо Земля фізично переживе смерть Сонця, життя на ній до того часу вже давно стане неможливим. За оцінками вчених, ще за мільярди років до фінального розширення світила його яскравість зросте настільки, що океани випаруються, атмосфера зазнає критичних змін, а температура на поверхні зробить існування будь-яких живих організмів неможливим.

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Джерело: Live Science, Interesting Engineering.