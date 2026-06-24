Чому стаються масові вимирання живих істот на Землі

Земні масові вимирання могли бути спричинені не лише астероїдами, а й невідомими планетоподібними об’єктами, які час від часу проходили поблизу нашої планети. Таку гіпотезу висунув теоретичний фізик Римського університету Даніеле Фарджон у новому науковому дослідженні

Найвідомішим прикладом глобальної катастрофи залишається падіння астероїда Чиксулуб близько 64 млн років тому, яке призвело до вимирання динозаврів. Однак причини інших масових вимирань залишаються предметом дискусій серед учених.

На думку Фарджона, у зовнішній частині Сонячної системи можуть існувати тисячі або навіть десятки тисяч карликових планет на витягнутих орбітах. Гравітаційні збурення здатні спрямовувати деякі з них до внутрішніх областей системи, де вони можуть проходити поблизу Землі.

Дослідник вважає, що такі зближення могли створювати потужні припливні сили, які викликали гігантські цунамі, масштабні вулканічні виверження, зміни рівня моря, метеорні потоки та різкі кліматичні коливання. Саме ці процеси, за його словами, могли сприяти кільком великим біологічним вимиранням протягом останніх 600 млн років.

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Особливу увагу автор приділяє пермсько-тріасовому вимиранню, що сталося близько 251 млн років тому. Воно вважається найбільшою катастрофою в історії життя на Землі — тоді зникло від 80% до 95% видів. На відміну від загибелі динозаврів, для цієї події не знайдено переконливих доказів падіння великого астероїда, тому науковці продовжують шукати пояснення.

Одним із можливих свідчень давніх космічних зближень можуть бути зміни в системі Земля-Місяць. Фарджон посилається на дані викопних коралів, які вказують на раптову зміну швидкості обертання Землі наприкінці девонського періоду. На його думку, це може свідчити про те, що Місяць несподівано віддалився від нашої планети під впливом потужної гравітації стороннього об’єкта.

Дослідження поки що має статус препринта і не пройшло незалежне рецензування. Проте автор наголошує, що відкриття нових великих об’єктів у зовнішній Сонячній системі робить подібні сценарії вартими подальшого вивчення.

Редакція PSM7 звертає увагу, що ця робота не доводить існування конкретного механізму масових вимирань, а пропонує нову гіпотезу для пояснення деяких загадкових подій в історії Землі. Якщо майбутні дослідження підтвердять можливість таких космічних зближень, це може змінити уявлення вчених про фактори, які впливали на еволюцію життя на нашій планеті.

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За матеріалами sciencealert.com, arxiv.org.