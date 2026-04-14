Суперкомп’ютер NASA назвав дату, коли зникне життя на Землі

14.04.2026 14:30
Ольга Деркач

У нас є приблизно п’ять мільярдів років до того, як Сонце розшириться й поглине Землю, але життя на планеті зникне значно раніше

Здається, сьогодні людство як ніколи переймається можливим кінцем світу, і тепер суперкомп’ютер NASA спробував оцінити, коли саме наш вид може зникнути.

Попри те що суспільство часто ігнорує зміну клімату, немає сумнівів, що руйнування озонового шару вже має серйозні наслідки — зокрема танення льодовиків.

Водночас вчені дедалі більше зосереджуються на пошуку нового місця для життя замість того, щоб рятувати планету. Наприклад, місія Artemis II має прокласти шлях до майбутніх польотів людей на Марс — планету, яку Ілон Маск розглядає як потенційний новий дім для людства.

Раніше вважалося, що у нас є близько п’яти мільярдів років до того, як Сонце перейде у фазу червоного гіганта, збільшиться приблизно у 200 разів і поглине Землю.

Однак за допомогою суперкомп’ютера NASA вчені дійшли висновку, що життя на Землі не доживе до цього моменту. Комп’ютер визначив дату повного зникнення всіх живих організмів значно раніше.

Група дослідників провела 400 000 симуляцій, щоб з’ясувати, коли саме на Землі зникне життя.

Згідно з дослідженням під назвою «Майбутня тривалість існування кисневої атмосфери Землі», доля життя на планеті безпосередньо пов’язана з еволюцією Сонця.

Протягом мільярдів років Сонце продовжить розширюватися й випромінювати більше тепла, поступово перетворюючи Землю на дедалі більш ворожий для життя світ.

Хоча ми інколи жартуємо про бажання теплішої погоди, підвищення температури зрештою зробить планету непридатною для життя. За оцінками суперкомп’ютера NASA, це може статися приблизно у 1 000 002 021 році.

До того часу не виживуть навіть найстійкіші мікроорганізми: океани випаруються, атмосфера значно розрідиться, а температура на поверхні стане несумісною з життям. Втім, людство зникне значно раніше.

Зростання температури, зниження рівня кисню та погіршення якості повітря, ймовірно, стануть кінцем нашого виду на цій планеті. Вже сьогодні по всьому світу спостерігаються ознаки цих змін, що свідчить про наближення нових викликів.

«Протягом багатьох років тривалість існування біосфери Землі оцінювали, виходячи з поступового збільшення яскравості Сонця», — зазначив провідний автор дослідження Кадзумі Одзакі.

Раніше, за його словами, вважалося, що життя може проіснувати ще близько двох мільярдів років, однак нові моделі фактично скорочують цей період удвічі.

«Якщо це так, можна очікувати, що рівень кисню в атмосфері з часом також почне знижуватися», — пояснив він.

Інакше кажучи, усе живе, що потребує кисню, може зникнути приблизно через мільярд років. Втім, з огляду на нинішній стан світу, буде справжнім дивом, якщо людство доживе навіть до цього моменту.

