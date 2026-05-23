Європу накриє пекельна спека: температура злетить до рекордних рівнів

23.05.2026 13:00
Ольга Деркач

Першу хвилю спеки цього сезону вже найближчими днями відчує вся Європа — температура у Великій Британії, Франції та Іспанії може наблизитися до рекордних значень

Фото: freepik.com

За прогнозами метеорологів і погодних моделей, над регіоном сформується потужний «тепловий купол» — зона високого тиску, яка нагріває повітря, стискаючи його ближче до поверхні землі. Через це температура може перевищувати кліматичну норму на 11°C. Найсильніше спека посилиться у Великій Британії під час вихідних: уже в понеділок у Лондоні та інших частинах Англії температура сягне 33°C.

У Великій Британії вже оголосили попередження про небезпечну спеку для Англії. Для Лондона, центральних і східних регіонів діє помаранчевий рівень небезпеки.

Метеорологи попереджають, що довгострокові кліматичні тенденції на континенті, який нагрівається найшвидше у світі, сприятимуть частішим хвилям спеки та екстремально високим температурам у найближчі місяці. Особливо через те, що ґрунти у північній частині Європи поступово втрачають вологу.

«Це може «заблокувати» систему високого тиску, що ще сильніше посилює спеку, підвищує температуру та додатково пригнічує опади — так формується замкнене коло», — пояснила метеорологиня Atmospheric G2 Емі Годжсон.

Хвилею спеки вважається період, коли температура кілька днів поспіль перевищує сезонну кліматичну норму. Наприклад, у Лондоні Met Office класифікує хвилю спеки як щонайменше три дні поспіль із температурою від 28°C.

Французька метеослужба Météo-France попереджає, що через зміну клімату хвилі спеки починаються раніше й закінчуються пізніше. Найближчими днями температура у Парижі підніметься до 31°C, а на південному заході країни — до 35°C.

Найекстремальнішу спеку очікують в Іспанії. За прогнозом державної метеослужби AEMET, у регіонах Гвадіана та Гвадалквівір температура може сягнути 38°C. На північному узбережжі та в окремих районах сходу й заходу країни вже оголосили жовтий рівень небезпеки через спеку.

Очікується, що спека принесе більш суху та стабільну погоду після місяця різких температурних коливань і періодичних штормів. Сонячна погода та ясне небо мають збільшити генерацію сонячної енергії наступного тижня та частково компенсувати підвищене навантаження на енергосистему через активніше використання кондиціонерів.

Рубрики: ЄвропаСвітНовиниНаука
