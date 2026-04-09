ЄС запускає нову систему контролю на кордоні: що зміниться для українців

09.04.2026 10:10
Микола Деркач

З 10 квітня в країнах Шенгенської зони запрацює нова система в’їзду/виїзду (EES), яка передбачає обов’язкову біометричну реєстрацію для громадян третіх країн. Це означає зміну правил перетину кордону та відмову від звичних штампів у паспорті. Як працюватиме система та до чого готуватися мандрівникам — розбираємо у матеріалі

Що таке EES і коли вона запрацює

Європейський Союз завершує впровадження системи Entry/Exit System (EES), яка стане обов’язковою на зовнішніх кордонах Шенгенської зони з 10 квітня 2026 року. Йдеться про 29 країн, які використовують єдині правила прикордонного контролю.

Система автоматизує облік в’їздів та виїздів громадян країн, що не входять до ЄС, і замінює ручне проставлення штампів у паспорті цифровою реєстрацією.

Біометрія замість штампів

Під час першого перетину кордону після запуску EES мандрівники, зокрема українці, повинні будуть пройти повну реєстрацію. Вона включає:

  • сканування паспорта;
  • фотографування обличчя;
  • здачу відбитків пальців.

Ці дані зберігатимуться у централізованій системі ЄС і використовуватимуться під час наступних поїздок, що має пришвидшити проходження контролю.

Водночас відмова від надання біометричних даних означатиме відмову у в’їзді до країн ЄС.

Навіщо це потрібно ЄС

У Євросоюзі пояснюють, що EES має кілька ключових цілей:

  • посилення контролю за дотриманням правила перебування 90/180 днів;
  • боротьба з нелегальною міграцією;
  • виявлення підроблених документів;
  • підвищення безпеки на кордонах.

Система також дозволяє автоматично фіксувати перевищення дозволеного терміну перебування.

Можливі затримки на старті

Попри заяви Європейської комісії про готовність системи, влада попереджає про можливі труднощі на початковому етапі. У великих аеропортах і пунктах пропуску можуть виникати черги через додаткові процедури реєстрації.

Щоб зменшити навантаження, окремі країни вже тестують інструменти попередньої реєстрації перед поїздкою.

Що це означає для українців

Українці підпадають під дію нових правил як громадяни країни, що не є членом ЄС. Фактично зміни не вводять окремих обмежень, але роблять процедуру першого в’їзду більш формалізованою.

Після проходження первинної біометричної реєстрації наступні поїздки мають стати швидшими, оскільки дані вже будуть у системі.

У перспективі EES стане частиною ширшої цифрової інфраструктури контролю кордонів ЄС разом із системою попереднього дозволу на подорожі ETIAS, запуск якої очікується наприкінці 2026 року.

За матеріалами eeas.europa.eu; schengen90.app.

