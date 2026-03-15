ЄС готується змінити підхід до перебування українців після 2027 року

Європейський Союз, імовірно, не продовжуватиме дію механізму тимчасового захисту для громадян України після 4 березня 2027 року. Натомість у Брюсселі вже обговорюють інші варіанти легалізації перебування українців у країнах ЄС

Йдеться про систему тимчасового захисту, яку Євросоюз активував у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Завдяки цьому механізму мільйони українців отримали право легально проживати в країнах ЄС, працювати, навчатися, а також користуватися медичними та соціальними послугами.

Наразі в державах Євросоюзу перебуває понад 4 млн українських біженців. Саме тому продовження тимчасового захисту для такої кількості людей у нинішньому форматі викликає дедалі більше дискусій серед європейських політиків.

Спецпосланниця Європейської комісії з питань українців у ЄС Ільва Йоганссон зазначила, що подальше продовження механізму в його теперішньому вигляді малоймовірне.

«Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист продовжили в нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо», — сказала вона.

За словами Йоганссон, українці, які вже кілька років проживають у країнах Євросоюзу на підставі тимчасового захисту, з часом повинні перейти на інші правові підстави для перебування. Серед можливих варіантів — отримання дозволів на проживання, оформлення робочих або навчальних віз, а також інші форми легального статусу.

У ЄС планують координувати цей перехідний процес на загальноєвропейському рівні, водночас остаточні рішення щодо конкретних механізмів ухвалюватимуть на рівні окремих держав.

Водночас у Брюсселі визнають, що ситуація може змінюватися залежно від розвитку війни. Якщо бойові дії триватимуть, Євросоюз і надалі прийматиме українців, які шукають захисту, однак формат допомоги може бути іншим.

«Масштаб заходів може бути іншим — наприклад, тільки для людей із регіонів, що очевидно є небезпечними», — пояснила Йоганссон.

У Європейській комісії також розраховують, що після завершення війни значна частина українців добровільно повернеться на батьківщину. У такому разі країни ЄС планують поступово адаптувати міграційну політику щодо громадян України до стандартних правил перебування іноземців.

Допоміжні матеріали: inpoland.net.pl.