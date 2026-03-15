close-btn
PaySpaceMagazine

ЄС готується змінити підхід до перебування українців після 2027 року

15.03.2026 13:00
Микола Деркач

Європейський Союз, імовірно, не продовжуватиме дію механізму тимчасового захисту для громадян України після 4 березня 2027 року. Натомість у Брюсселі вже обговорюють інші варіанти легалізації перебування українців у країнах ЄС

ЄС готується змінити підхід до перебування українців після 2027 року

Фото: freepik.com

Йдеться про систему тимчасового захисту, яку Євросоюз активував у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Завдяки цьому механізму мільйони українців отримали право легально проживати в країнах ЄС, працювати, навчатися, а також користуватися медичними та соціальними послугами.

Наразі в державах Євросоюзу перебуває понад 4 млн українських біженців. Саме тому продовження тимчасового захисту для такої кількості людей у нинішньому форматі викликає дедалі більше дискусій серед європейських політиків.

Спецпосланниця Європейської комісії з питань українців у ЄС Ільва Йоганссон зазначила, що подальше продовження механізму в його теперішньому вигляді малоймовірне.

«Мене б дуже здивувало, якби тимчасовий захист продовжили в нинішньому вигляді. Думаю, для тимчасового заходу п’яти років достатньо», — сказала вона.

За словами Йоганссон, українці, які вже кілька років проживають у країнах Євросоюзу на підставі тимчасового захисту, з часом повинні перейти на інші правові підстави для перебування. Серед можливих варіантів — отримання дозволів на проживання, оформлення робочих або навчальних віз, а також інші форми легального статусу.

Читайте також: Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату

У ЄС планують координувати цей перехідний процес на загальноєвропейському рівні, водночас остаточні рішення щодо конкретних механізмів ухвалюватимуть на рівні окремих держав.

Водночас у Брюсселі визнають, що ситуація може змінюватися залежно від розвитку війни. Якщо бойові дії триватимуть, Євросоюз і надалі прийматиме українців, які шукають захисту, однак формат допомоги може бути іншим.

«Масштаб заходів може бути іншим — наприклад, тільки для людей із регіонів, що очевидно є небезпечними», — пояснила Йоганссон.

У Європейській комісії також розраховують, що після завершення війни значна частина українців добровільно повернеться на батьківщину. У такому разі країни ЄС планують поступово адаптувати міграційну політику щодо громадян України до стандартних правил перебування іноземців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

Скільки грошей зберігають підприємці в банках

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Допоміжні матеріали: inpoland.net.pl.

Рубрики: Війна з РосієюЄвропаЄвросоюзСвітНовини
google news
Новини по темі
Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС 14.03.2026

Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС
У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків 11.03.2026

У ЄС представили дорожню карту для токенізованих фінансових ринків
Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату 07.03.2026

Коли ЄС припинить надавати тимчасовий захист українцям — озвучено дату
Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ 04.03.2026

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ
Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані 03.03.2026

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані
Освіта в Польщі у 2026: які виші найчастіше обирають українці 01.03.2026

Освіта в Польщі у 2026: які виші найчастіше обирають українці
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
15.03.2026  14:30

Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії

 15.03.2026  11:30

Україна застосує на фронті гуманоїдних роботів

 15.03.2026  10:00

НБУ відкликав ліцензії двом небанківським фінустановам

 14.03.2026  14:30

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

 14.03.2026  13:00

НБУ та Mastercard оголосили про співпрацю у сфері кібербезпеки

 14.03.2026  10:00

Названо найбільшого власника XRP-ETF

 13.03.2026  18:20

Google оновлює Maps: ШІ-пошук місць і нова 3D-навігація

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.