Крипторинок обвалився на $2 трлн

Світовий крипторинок втратив понад $2 трлн ринкової капіталізації порівняно з історичним максимумом, зафіксованим у жовтні 2025 року

Наприкінці минулого року загальна вартість цифрових активів перевищувала $4,22 трлн, однак відтоді ринок перебуває у затяжному спадному тренді. Уже до 1 січня капіталізація скоротилася більш ніж на $1 трлн, а в лютому впала до $2,14 трлн.

Після часткового відновлення у квітні та травні криптовалюти знову опинилися під тиском. Станом на 5 червня сукупна капіталізація ринку становить близько $2,14 трлн — майже на 50% нижче пікового значення.

Однією з причин останнього розпродажу інвестори називають дії компанії Strategy, яку очолює Майкл Сейлор. Компанія продала 32 біткоїни на суму близько $2,5 млн для фінансування зобов’язань за привілейованими акціями.

Хоча обсяг продажу був незначним, новина викликала резонанс через репутацію Strategy як одного з найактивніших прихильників довгострокового накопичення Біткоїна.

Втім, аналітики вважають, що на ринок вплинуло одразу кілька факторів. Частина інвесторів могла перевести кошти в акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом (AI), які цього року демонструють значно вищу прибутковість, ніж криптовалюти.

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Додатковий інтерес викликають очікувані IPO великих технологічних компаній. Серед найбільш обговорюваних — потенційний вихід на біржу SpaceX, Anthropic та OpenAI. Для участі в таких розміщеннях інвестори можуть скорочувати позиції в ризиковіших активах, зокрема криптовалютах.

Тиск на ринок також посилює геополітична невизначеність. Ескалація напруженості між США та Іраном, а також попередження щодо можливих ризиків на нафтовому ринку змусили частину учасників ринку зменшити експозицію до волатильних активів.

Попри масштабне падіння, поточна динаміка не є безпрецедентною для криптоіндустрії. Після піку 2021 року ринкова капіталізація цифрових активів скоротилася більш ніж на 70% — з понад $2,6 трлн до приблизно $750 млрд наприкінці 2022 року.

Деякі ончейн-аналітики припускають, що ринок може досягти локального дна восени 2026 року. Якщо історичні цикли збережуться, вже після жовтня криптовалюти можуть перейти до поступового відновлення.

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За матеріалами finbold.com.