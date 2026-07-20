3 події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Цього тижня економічний календар США буде відносно спокійним. Інвестори стежитимуть за новими сигналами напередодні наступного засідання Федеральної резервної системи

Упродовж вихідних криптовалютний ринок майже не змінювався: волатильність залишалася низькою, а загальна капіталізація утримувалася на рівні близько $2,3 трлн.

Водночас військові дії на Близькому Сході тривають. У неділю Центральне командування США повідомило про нову хвилю ударів по Ірану, які здійснюються вже дев’яту ніч поспіль.

«Удари й надалі послаблюватимуть військові можливості Ірану, які використовуються для атак на торговельні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку», — йдеться в заяві.

Тим часом ціни на нафту знову різко зросли: вартість WTI сягнула $85 за барель, а Brent перевищила $90. Американський фондовий ринок минулого тижня продовжив знижуватися на тлі повернення інфляційного тиску.

Економічні події 20–24 липня

У понеділок і вівторок важливих економічних звітів не очікується. У четвер буде оприлюднено щотижневі дані щодо кількості заявок на допомогу з безробіття.

У п’ятницю вийдуть індекси ділової активності S&P Global у виробничому секторі та сфері послуг. Ці показники зазвичай відображають зміни в темпах економічного зростання.

Дані цього тижня допоможуть зрозуміти, чи залишається американська економіка такою ж стійкою, як свідчили деякі останні показники. Минулого тижня інфляція за індексом споживчих цін виявилася нижчою за прогнози.

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«Схоже, що тенденція до уповільнення інфляції, яка розпочалася у 2023 році, справді зберігається», — зазначив аналітик LBBW Ельмар Фелькер у коментарі, який цитує The Wall Street Journal.

За його словами, за таких умов майже немає підстав очікувати, що американські регулятори підвищать ключову процентну ставку на наступному засіданні.

Наразі інструмент CME FedWatch оцінює ймовірність збереження ставки без змін на засіданні ФРС 29 липня у 85,6%.

Цього тижня також очікується публікація квартальних звітів великих технологічних компаній. Зокрема, результати за другий квартал представлять Alphabet, материнська компанія Google, і Tesla.

Прогноз для криптовалютного ринку

За останні 24 години ситуація на крипторинку майже не змінилася. Біткоїн торгується поблизу $64 700.

Криптовалюта залишається у вузькому ціновому діапазоні: рівень підтримки становить близько $62 000, а опір розташований трохи вище $65 000.

Ціна Ethereum також майже не змінилася й утримується біля $1 870, зберігаючи нещодавнє зростання.

Біткоїн закрив чергову тижневу свічку вище 200-тижневої ковзної середньої — довгострокового індикатора ринкового тренду.

«Щоб ситуація стала справді цікавою, зараз потрібно побачити потужний рух угору, який компенсує останню хвилю падіння і поверне ціну вище 200-тижневої експоненційної ковзної середньої, — зазначив аналітик під псевдонімом Daan. — До цього моменту ми залишатимемося в нестабільному ціновому діапазоні поблизу $60 000».

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Джерело: CryptoPotato.