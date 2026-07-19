Якою буде ціна Ethereum у серпні — прогноз

Після того як ціна Ethereum (ETH) закріпилася вище попереднього рівня опору в районі $1 843, моделі DeepSeek і Grok сформували позитивний прогноз щодо динаміки криптовалюти

Середній ціновий орієнтир для Ethereum, визначений Grok і DeepSeek, становить $1 955. Таким чином, обидві моделі припускають, що до 1 серпня ETH може зрости на 3,78%.

За оптимістичного сценарію середній прогноз двох ШІ-моделей становить $2 152,50, що передбачає потенційне зростання на 14,27%. У межах базового сценарію великі мовні моделі прогнозують середню ціну Ethereum на рівні $1 972.

Водночас середній прогноз за негативного сценарію становить $1 740. Це означає, що в найгіршому випадку ціна ETH може знизитися на 7,63%.

Чому ШІ прогнозує зростання Ethereum

Позитивний прогноз щодо ціни Ethereum може бути пов’язаний із технічним проривом на тлі сильних фундаментальних чинників. Зокрема, нещодавня динаміка ETH вказала на можливий розворот ринку, який супроводжується відновленням попиту з боку інституційних інвесторів.

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За останні 30 днів Ethereum подорожчав більш ніж на 4,8% і на момент написання торгувався приблизно по $1 867. Колишній керівник інвестиційного фонду Аксель Кібар встановив середньостроковий ціновий орієнтир на рівні близько $2 163, що відповідає середньому оптимістичному прогнозу ШІ.

Позитивні очікування моделей щодо ETH також можуть бути пов’язані з відновленням попиту на спотові біржові фонди Ethereum у США. За даними SoSoValue, протягом останніх двох тижнів ETF на Ether демонстрували помірний приплив капіталу, перервавши восьмитижневу серію відтоку коштів.

Отже, якщо протягом наступних двох тижнів приплив коштів до ETF на Ethereum продовжиться на тлі зростання токенізації у сфері DeFi, прогнозована ШІ ціна Ethereum може бути досягнута. У разі погіршення цих показників сценарій може не реалізуватися.

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Джерело: Finbold.