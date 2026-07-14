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PaySpaceMagazine

Криптотрейдер заробив понад 800% за місяць на одному токені

14.07.2026 19:40
Микола Деркач

Попри нестабільну ситуацію на криптовалютному ринку, одному трейдеру вдалося отримати понад 800% прибутку менш ніж за місяць. За даними аналітиків, користувач децентралізованої біржі Aster DEX відкрив коротку позицію (short) щодо токена Yooldo (ESPORT) і заробив понад $9 млн

Криптотрейдер заробив понад 800% за місяць на одному токені

Фото: chatgpt.com

Згідно з ончейн-даними, 18 червня трейдер, відомий за адресою гаманця 0x89c3…A013, поповнив рахунок на $1 млн і відкрив коротку позицію щодо токена ESPORT. Відтоді актив подешевшав більш ніж на 98% від пікових значень середини травня, що принесло інвестору прибутковість близько 806%.

Попри те, що угода ще не закрита, трейдер уже вивів із платформи початковий депозит у $1 млн і частково зафіксував прибуток у розмірі $4,28 млн. Водночас він продовжує утримувати коротку позицію на 137,73 млн токенів ESPORT, яка на момент публікації оцінювалася приблизно у $1,95 млн. Нереалізований прибуток за цією позицією становить ще близько $4,77 млн.

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Примітно, що трейдер використовував кредитне плече лише 1х, тобто фактично не збільшував ризик за рахунок запозичених коштів. Ставку було зроблено на подальше падіння вартості ESPORT на тлі загального спаду криптовалютного ринку. Такий підхід дозволив уникнути високого ризику примусової ліквідації позиції, характерного для торгівлі з великим плечем.

На момент написання матеріалу токен ESPORT торгувався поблизу $0,014, а його ринкова капіталізація становила близько $8,9 млн.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що історії про надприбутки в криптовалютах є радше винятком, ніж правилом. Для українських інвесторів вони можуть бути цікавим прикладом ефективного управління ризиками та використання ончейн-аналітики, однак торгівля деривативами й короткими позиціями залишається одним із найризикованіших сегментів крипторинку і потребує глибоких знань та досвіду.

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Джерела: finbold.com; bitmart.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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