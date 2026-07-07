Скільки втратили інвестори на мемкоїні Трампа

Близько 988 тис. інвесторів зазнали сукупних збитків у розмірі $3,8 млрд після купівлі мемкоїна $TRUMP, пов’язаного з президентом США Дональдом Трампом. Такими є результати аналізу, проведеного аналітичною компанією Nansen

Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на дані The New York Times.

Дослідження Nansen ґрунтується на публічно доступних даних блокчейну. За оцінками компанії, станом на кінець червня збитків зазнали 988 905 криптогаманців, які купували токен. Це становить приблизно дві третини всіх власників $TRUMP.

Станом на неділю, 5 липня 2026 року, мемкоїн $TRUMP торгувався на рівні $1,69, що майже на 98% нижче від історичного максимуму $75,35.

Дональд Трамп оголосив про запуск мемкоїна за три дні до своєї інавгурації у 2025 році. До цього він разом зі своїми синами став співзасновником криптовалютного проєкту World Liberty Financial. Вартість токена $WLFI, пов’язаного з цією платформою, також суттєво знизилася від моменту запуску.

Водночас, згідно з нещодавно оприлюдненою фінансовою декларацією, президент США отримав $636 млн доходу від мемкоїна $TRUMP. Це майже половина із $1,4 млрд, які, за документом, Трамп заробив на криптовалютній індустрії протягом минулого року.

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За президентства Трампа Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що не розглядатиме мемкоїни як цінні папери та не регулюватиме їх у цьому статусі. Крім того, регулятор відкликав низку судових позовів проти криптовалютних компаній.

У Білому домі, коментуючи ситуацію для The New York Times, заявили, що «президент Трамп із гордістю зробив Сполучені Штати криптовалютною столицею світу».

Редакція PSM звертає увагу, що мемкоїни належать до найбільш волатильних криптоактивів, а їхня вартість часто залежить від інформаційного фону, популярності в соцмережах та настроїв інвесторів, а не від фундаментальних економічних показників. Саме тому вкладення у такі активи пов’язані з високим рівнем ризику.

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Джерела: techcrunch.com; finance.yahoo.com