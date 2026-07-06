Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції Palantir рік тому

Інвестор, який вклав $1000 в акції американської компанії Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) рік тому, наразі зазнав би збитків, попри сильні фінансові результати компанії та стрімке зростання її бізнесу

7 липня 2025 року акції Palantir торгувалися на рівні $139 за папір. Станом на 5 липня 2026 року їхня вартість становила $129,30.

За такої ціни інвестиція у $1000 дозволила б придбати близько 7,19 акції PLTR. Сьогодні їхня ринкова вартість становить приблизно $930, що означає втрату близько 7% за рік.

Такий результат демонструє розрив між високими операційними показниками компанії та динамікою її акцій на фондовому ринку. Попри рекордне зростання виручки та прибутковості, інвестори почали переглядати оцінки компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, що негативно позначилося на котируваннях.

Palantir продовжує демонструвати сильні фінансові результати

У першому кварталі 2026 року Palantir повідомила про виручку на рівні $1,63 млрд, що на 85% більше, ніж роком раніше. Це найвищі темпи зростання компанії з моменту її виходу на біржу.

Основним драйвером розвитку став комерційний бізнес у США. Його виручка збільшилася на 133% у річному вимірі та досягла $595 млн. Водночас доходи від державних контрактів у США зросли на 84% — до $687 млн.

Компанія також суттєво покращила показники прибутковості. Операційна маржа за стандартами GAAP становила 46%, а скоригований вільний грошовий потік досяг $925 млн. Наприкінці кварталу Palantir мала близько $8 млрд грошових коштів та короткострокових інвестицій.

Після публікації фінансової звітності керівництво підвищило прогноз на весь 2026 рік. Тепер компанія очікує отримати близько $7,65 млрд виручки, що відповідає приблизно 71% річного зростання.

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Чому акції все одно дешевшають

Попри прискорення темпів розвитку бізнесу та збільшення прибутку, акції Palantir відійшли від максимумів, зафіксованих у 2025 році.

Однією з головних причин стало переосмислення інвесторами оцінок компаній зі сфери штучного інтелекту. Крім того, папери Palantir і надалі торгуються з преміальними мультиплікаторами порівняно з більшістю інших розробників програмного забезпечення, що відображає високі очікування щодо подальшого розвитку AI-напряму.

Додатковий тиск на котирування також чинять підвищена волатильність технологічного сектору та зміна настроїв інвесторів щодо високозростаючих AI-компаній.

Водночас чимало аналітиків зберігають позитивний погляд на довгострокові перспективи Palantir. Серед ключових факторів вони називають зростання попиту на платформу Artificial Intelligence Platform (AIP), активне розширення комерційного бізнесу та стабільно високі показники прибутковості.

Редакція PSM звертає увагу, що минулі результати акцій не гарантують аналогічної дохідності в майбутньому. Інвестиції у фондовий ринок пов’язані з ризиками, тому перед купівлею цінних паперів варто проводити власний аналіз компанії, оцінювати її фундаментальні показники та враховувати особистий рівень толерантності до ризику.

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