2 компанії, що можуть досягти капіталізації $1 трлн уже у 2026

На світовому фондовому ринку з’явилися нові претенденти на вхід до клубу компаній із ринковою капіталізацією понад $1 трлн

За оцінками аналітиків Finbold, найближчими до цього історичного рубежу є Walmart та JPMorgan Chase.

Walmart

Найбільший американський ритейлер Walmart (NYSE: WMT) наразі оцінюється приблизно у $890 млрд, тож для досягнення трильйонної капіталізації компанії необхідне зростання менш ніж на 13%.

Аналітики вважають, що цьому сприятимуть стабільні фінансові результати, розвиток електронної комерції та активне впровадження штучного інтелекту. Компанія вже використовує AI для оптимізації логістики, персоналізації покупок і розвитку програми лояльності Walmart+.

Додатковими перевагами залишаються стабільне зростання доходів, програми зворотного викупу акцій і багаторічна історія виплати дивідендів.

Читайте також: Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 в акції Intel рік тому

JPMorgan Chase

Другим основним кандидатом є найбільший банк США JPMorgan Chase (NYSE: JPM), ринкова капіталізація якого становить близько $896 млрд. Для подолання позначки в $1 трлн акціям банку необхідно зрости приблизно на 12%.

Сильними сторонами JPMorgan аналітики називають диверсифіковану бізнес-модель, яка охоплює роздрібний та інвестиційний банкінг, трейдинг, управління активами та капіталом. Банк демонструє стабільний прибуток, підтримуваний високими процентними доходами та якістю кредитного портфеля.

Крім того, JPMorgan активно інвестує у цифрові технології та рішення на базі штучного інтелекту, що має підвищити ефективність бізнесу в довгостроковій перспективі. Водночас серед ризиків експерти називають можливі зміни процентних ставок, регуляторного середовища та загальне уповільнення економіки.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз щодо досягнення капіталізації в $1 трлн є аналітичною оцінкою, а не гарантією. Ринкова вартість компаній залежить від фінансових результатів, настроїв інвесторів, макроекономічної ситуації та інших факторів, тому фактична динаміка акцій може суттєво відрізнятися від очікувань.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

12 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

З’явився рейтинг країн за темпом розвитку стартап-екосистем: на якому місці Україна

Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми