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2 компанії, що можуть досягти капіталізації $1 трлн уже у 2026

05.07.2026 14:00
Микола Деркач

На світовому фондовому ринку з’явилися нові претенденти на вхід до клубу компаній із ринковою капіталізацією понад $1 трлн

2 компанії, що можуть досягти капіталізації $1 трлн уже у 2026

Фото: chatgpt.com

За оцінками аналітиків Finbold, найближчими до цього історичного рубежу є Walmart та JPMorgan Chase.

Walmart

Найбільший американський ритейлер Walmart (NYSE: WMT) наразі оцінюється приблизно у $890 млрд, тож для досягнення трильйонної капіталізації компанії необхідне зростання менш ніж на 13%.

Аналітики вважають, що цьому сприятимуть стабільні фінансові результати, розвиток електронної комерції та активне впровадження штучного інтелекту. Компанія вже використовує AI для оптимізації логістики, персоналізації покупок і розвитку програми лояльності Walmart+.

Додатковими перевагами залишаються стабільне зростання доходів, програми зворотного викупу акцій і багаторічна історія виплати дивідендів.

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JPMorgan Chase

Другим основним кандидатом є найбільший банк США JPMorgan Chase (NYSE: JPM), ринкова капіталізація якого становить близько $896 млрд. Для подолання позначки в $1 трлн акціям банку необхідно зрости приблизно на 12%.

Сильними сторонами JPMorgan аналітики називають диверсифіковану бізнес-модель, яка охоплює роздрібний та інвестиційний банкінг, трейдинг, управління активами та капіталом. Банк демонструє стабільний прибуток, підтримуваний високими процентними доходами та якістю кредитного портфеля.

Крім того, JPMorgan активно інвестує у цифрові технології та рішення на базі штучного інтелекту, що має підвищити ефективність бізнесу в довгостроковій перспективі. Водночас серед ризиків експерти називають можливі зміни процентних ставок, регуляторного середовища та загальне уповільнення економіки.

Редакція PSM звертає увагу, що прогноз щодо досягнення капіталізації в $1 трлн є аналітичною оцінкою, а не гарантією. Ринкова вартість компаній залежить від фінансових результатів, настроїв інвесторів, макроекономічної ситуації та інших факторів, тому фактична динаміка акцій може суттєво відрізнятися від очікувань.

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Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовини
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