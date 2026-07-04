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Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 в акції Intel рік тому

04.07.2026 10:00
Микола Деркач

Інвестиція у $1000 в акції Intel (NASDAQ: INTC) рік тому принесла б інвесторам значний прибуток. Хоча папери компанії не стали абсолютним лідером за прибутковістю за цей період, вони продемонстрували вражаюче зростання після кількох років тривалого спаду

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 в акції Intel рік тому

Фото: chatgpt.com

3 липня 2025 року акції Intel торгувалися на рівні $22,49, тоді як станом на 3 липня 2026 року їхня вартість досягла $120,35.

Таким чином, за 12 місяців котирування зросли на 435,13%. Це означає, що інвестиція у $1000 перетворилася б на $5351,30, забезпечивши прибуток у $4351,30.

Чому акції Intel так стрімко зросли

Різке відновлення вартості акцій Intel сталося після кількох років падіння. Від пікових значень 2021 року до мінімумів 2025-го компанія втратила близько 70% ринкової вартості.

Однією з причин розвороту стали зусилля Intel щодо відновлення основного бізнесу, а також тривалий бум у сфері штучного інтелекту та підтримка з боку уряду США.

Переломним моментом став кінець серпня 2025 року, коли стало відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа погодилася інвестувати $8,9 млрд у виробника мікрочипів. Оскільки вкладення здійснювалося за ціною близько $24 за акцію, вартість державної частки згодом зросла майже до $45 млрд, що відповідає нереалізованому прибутку приблизно $36 млрд.

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У 2026 році ралі продовжилося. Одним із факторів стало часткове перетікання капіталу інвесторів із Nvidia (NASDAQ: NVDA), ринкова капіталізація якої наприкінці 2025 року перевищила $5 трлн.

Від початку 2026 року акції Nvidia зросли лише на 3,17%, тоді як AMD подорожчали на 131%, а Intel — на 205%.

Що прогнозує Волл-стріт

Попри потужне зростання, більшість аналітиків Волл-стріт поки що дотримуються щодо Intel нейтральної рекомендації Hold, очікуючи помірної корекції протягом наступних 12 місяців.

Втім, оптимістичні оцінки також залишаються. Зокрема, аналітик HSBC Френк Лі підвищив рекомендацію щодо акцій Intel до Buy та встановив одну з найвищих цільових цін на ринку, вважаючи, що потенціал розвитку серверного бізнесу компанії ще не повністю врахований у вартості акцій.

Редакція PSM звертає увагу, що висока дохідність Intel за останній рік не гарантує аналогічних результатів у майбутньому. Акції технологічних компаній залишаються одними з найволатильніших на ринку, а їхня динаміка значною мірою залежить від темпів розвитку штучного інтелекту, попиту на напівпровідники та здатності компанії виконати свої фінансові та виробничі плани.

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Джерела: finbold.com; investing.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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