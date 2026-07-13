Криптотрейдер перетворив $85 на $2 млн завдяки цьому мемкоїну

Поки Robinhood Chain стрімко набирає популярності в екосистемі Ethereum Layer 2 (L2), одному криптотрейдеру вдалося перетворити $85 на понад $2 млн завдяки мемкоїну Cash Cat (CASHCAT)

18 червня трейдер із адресою 0xeee2 витратив близько 0,05 ETH (приблизно $85), щоб придбати 17,5 млн токенів CASHCAT через Robinhood Chain. Покупка відбулася ще до публічного запуску основної мережі, який відбувся 1 липня.

Вартість активу різко зросла після того, як генеральний директор Robinhood Markets (Nasdaq: HOOD) Влад Тенєв підтримав мемкоїни в новій мережі. За його словами, Robinhood Chain «чудово підходить і для мемкоїнів», що спровокувало значний приплив покупців до CASHCAT.

На початку липня ринкова капіталізація токена перевищила $140 млн, а нереалізований прибуток трейдера сягнув понад $2 млн.

За даними аналітичної платформи Bubblemaps, інвестор уже продав частину своїх активів, однак досі володіє більшістю токенів. Згідно з Lookonchain, на момент написання він утримував понад 13,8 млн CASHCAT, вартість яких перевищувала $2,07 млн.

Robinhood Chain набирає обертів у сегменті TradFi

Robinhood Chain орієнтована на токенізацію активів традиційних фінансів (TradFi). Від запуску мережа поступово перетворюється на один із помітних центрів цього напряму.

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За даними DeFiLlama, екосистема вже залучила:

понад $290 млн у стейблкоїнах;

$134 млн загальної заблокованої вартості (TVL);

близько $12 млн у токенізованих реальних активах (RWA);

понад $4 млрд сукупного обсягу торгів на децентралізованих біржах (DEX).

Які перспективи у мемкоїна CASHCAT

Подальша динаміка CASHCAT значною мірою залежатиме від темпів розвитку Robinhood Chain та можливих нових лістингів на криптобіржах.

На момент написання токен активно торгувався на Uniswap V3, MEXC і Meteora DLMM, а його ринкова капіталізація зросла майже до $156,7 млн.

Якщо мемкоїн і надалі привертатиме увагу інвесторів завдяки вражаючим прибуткам ранніх покупців, він може продовжити зростання та навіть перевершити за популярністю провідні мемкоїни екосистеми Solana (SOL). Водночас у разі згасання інтересу ринок може швидко змінити напрямок.

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Джерело: Finbold, Decrypt.