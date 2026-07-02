2 криптовалюти, які можуть досягти $10 млрд капіталізації у 2026

Третій квартал щойно розпочався, а ринок уже активно обговорює, які цифрові активи здатні злетіти в найближчі місяці. На тлі загального спаду ринку в першому півріччі дехто з аналітиків шукає точки для відновлення — і Stellar з Zcash опинилися в центрі уваги

Stellar (XLM) 1 липня зростав на 13%, торгуючись близько $0,20 і значно випереджаючи Біткоїн. Каталізатором стала новина про відбір Stellar як партнера для запуску Open USD — нової ініціативи зі стейблкоїном, яку нібито підтримують великі інституції, включно з Visa і BlackRock. Це розцінюється ринком як пряме підсилення ролі Stellar як розрахункового рівня для великих цифрових платежів.

Подібна логіка — ставка на активи з реальною інституційною підтримкою — вже фіксувалася раніше: аналітики виокремлювали XRP та BNB як два активи, що мають найкращі шанси повернутися до капіталізації понад $100 млрд завдяки реальним варіантам використання — стейблкоїни в стандарті TRC-20 та розрахункова інфраструктура відповідно.

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Додатково в мережі з’явилися чутки про те, що Депозитарно-кліринговий центр США (DTCC) може обрати XLM для розрахунків. Підтвердження поки немає, але вони вже спровокували хвилю спекулятивного попиту. Ключове питання — чи зможе реальний попит, підкріплений утилітою, підтримати цей наратив у довгостроковій перспективі. Востаннє капіталізація XLM перевищувала $10 млрд наприкінці жовтня 2025 року, коли актив торгувався близько $0,31. При поточній капіталізації $6,74 млрд Stellar потрібно зрости до позначки $0,29, щоб знову увійти до клубу «десятимільярдних» криптовалют.

Другим претендентом є Zcash (ZEC), який за добу виріс на 1,8%, торгуючись на рівні $395,83 з капіталізацією $6,69 млрд. Актив виграє від вибіркової ротації капіталу в альткоїни на тлі інституційних відтоків із Bitcoin-ETF. У найближчій перспективі ключовим каталізатором може стати оновлення мережі Ironwood у кінці липня, яке покликане підвищити продуктивність захищених транзакцій — і здатне спровокувати волатильність залежно від ринкових умов на той момент.

Вирішальним фактором для ZEC у короткостроковому горизонті стане здатність утримати позиції вище $378, доки ринок чекатиме на чіткіший сигнал від оновлення Ironwood. Ралі до $590 дозволило б активу знову перетнути позначку $10 млрд — рівень, якого він востаннє досягав на початку червня.

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Джерело: Finbold.