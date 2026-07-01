Якою буде ціна Біткоїна у липні: прогноз

Біткоїн завершив червень нижче позначки $60 000, опустившись до рівнів, яких не бачили з вересня 2024 року. Згідно з довгостроковою моделлю оцінки Bitcoin Rainbow Chart, на кінець липня 2026 року орієнтирна ціна «зони найдешевшого скупу» (Basically a Fire Sale) становить $63 349. При поточній ціні близько $58 581 BTC торгується навіть нижче цього мінімального рівня моделі

Rainbow Chart — це модель оцінки Біткоїна на основі логарифмічного тренду зростання. Кольорові зони показують, чи є BTC відносно дешевим чи дорогим порівняно з його ринковою траєкторією. Поточне перебування нижче зони «Basically a Fire Sale» означає, що за цим інструментом Біткоїн торгується з рідкісним дисконтом відносно довгострокового тренду.

Консенсус провідних аналітичних агентств та ончейн-платформ вказує на схожі орієнтири: за оцінками Mudrex на основі даних CryptoQuant, Glassnode та аналітика PlanB, найімовірніше дно поточного циклу очікується в IV кварталі 2026 року в діапазоні $50 000–55 000, тоді як будь-який рівень між $40 000 і $60 000 вважається «гістрично привабливим для довгострокових інвесторів».

Для повного розуміння контексту варто поглянути на всю шкалу моделі. На 29 липня 2026 року зона «Купуй» (BUY!) розташована на рівні $82 354, «Ще дешево» (Still Cheap) — $139 178, «Накопичуй» (Accumulate) — $107 060. Зони «справедливої оцінки» HODL та «Чи не бульбашка?» прогнозуються відповідно на $180 931 та $235 211. Верхні зони «FOMO посилюється», «Продавай серйозно» та «Максимальна бульбашка» знаходяться між $305 774 та $516 758.

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Різкий розрив між поточними цінами та більшістю зон Rainbow Chart відображає реальну ситуацію на ринку. Червень виявився для BTC одним із найгірших місяців — падіння близько 19%, що значно нижче за середній показник +5,9% для червня в попередніх циклах. Травень також не виправдав очікувань: замість традиційного зростання близько 18% активне закрилося в мінусі на 3,5%.

Основним тягарем стали рекордні відтоки з американських Bitcoin-ETF: у червні фонди втратили $4,5 млрд чистого приливу — найгірший місячний показник за всю їхню історію. Аналітики пов’язують розпродаж із ротацією капіталу на тлі макроекономічної невизначеності та підвищеного попиту навколо IPO SpaceX.

З технічної точки зору, короткостроковий прогноз залежить від того, чи зможе Біткоїн утримати підтримку поблизу $58 000. Пробій нижче $55 300 підтвердить ведмежу фігуру «голова і плечі» та відкриє шлях до $52 458, $48 413 і потенційно $42 000. Якщо ж підтримка встоїть, BTC може відновитися до $65 600–70 000 до кінця липня. Для поступового відновлення необхідно спершу повернути 20-денну EMA поблизу $62 450 та подолати опір у зоні $64 000–64 100.

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Джерело: Finbold.