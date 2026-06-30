Криптоапокаліпсис: більшість альткоїнів перебувають у стані «повної неспроможності»

Альткоїни, мабуть, стали сегментом, який найбільше постраждав протягом поточного ведмежого ринку, заявив аналітик CryptoQuant під ніком Darkfost. За його даними, 84% альткоїнів торгуються нижче своєї 200-денної ковзної середньої та перебувають у стані «повної неспроможності»

«Кожна спроба відновлення імпульсу провалилася остаточно», — написав аналітик, додавши, що капіталізація ринку альткоїнів (без урахування ETH) продовжує знижуватися, причому тижневе закриття нижче 200-денної ковзної середньої вже підтверджено.

Подібний затяжний спад альткоїнів аналітики фіксували вже неодноразово протягом року: раніше той самий аналітик CryptoQuant повідомляв, що ринок поступово виходив із фази падіння понад 50%, вказуючи на консолідацію Біткоїна та поступове накопичення середньокапіталізованих альткоїнів великими гравцями як на сигнали можливого розвороту.

Це не нова тенденція: альткоїни перебувають під тиском уже вісім місяців поспіль, демонструючи другу за тривалістю смугу слабкої динаміки з 2020 року. Аналітик описав це як «затяжний період стагнації для більшості альткоїнів, який випробовує терпіння інвесторів».

Утім, він завершив свій аналіз на оптимістичній ноті, зазначивши, що подібні періоди «історично також відкривали середньострокові можливості», хоча їх виявлення тепер «вимагає значно ретельнішого відбору активів», ніж у попередніх циклах.

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Загальна капіталізація крипторинку зараз становить $2,15 трлн — приблизно на 51% нижче за пік. Водночас великі альткоїни на кшталт BNB, XRP та Solana впали на 60–75% від своїх максимумів, тоді як більшість альткоїнів із меншою капіталізацією просіли на 80–90% від історичних рекордів.

Попри це, три провідні індекси альткоїн-сезону показують значення від 48 до 51 зі 100 — нейтральний рівень. Перманентно оптимістичний аналітик Sykodelic, як завжди, зберігав віру в позитивний сценарій.

«Я знаю, що в це важко повірити після такої виснажливої динаміки альтів за останні кілька років, але зараз ситуація справді виглядає дуже конструктивно», — сказав він.

Його позицію підтверджують і технічні аналітики: вперше за понад два роки тижневий MACD увійшов у позитивну зону, формуючи, за їхніми словами, потужне дно — подібне до того, що спостерігалося на дні циклу 2020 року.

Що стосується загальної картини ринку: кілька альткоїнів сьогодні показали незначне зростання, зокрема Solana, Hyperliquid та Zcash, однак більшість залишається на рівнях дна ведмежого ринку. Біткоїн відновив позицію вище $60 000, але ненадовго — актив знову опустився нижче цієї психологічної позначки. Тим часом Ethereum повернувся вище $1 600 після чергової закупівлі компанією Bitmine, але це тривало лише кілька годин — на момент написання актив знову відкотився до $1 590.

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Джерело: CryptoPotato.