close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн усе ще в зоні ризику: аналітики вказали на важливий сигнал

19.06.2026 18:30
Микола Деркач

Біткоїн продовжує торгуватися нижче показника True Market Mean від аналітичної компанії Glassnode. Наразі цей рівень становить близько $77 200, тоді як ціна BTC залишається приблизно на 15% нижчою. На думку аналітиків, це свідчить про те, що ринок усе ще перебуває у фазі відновлення, а не підтвердженого бичачого тренду

Біткоїн усе ще в зоні ризику: аналітики вказали на важливий сигнал

Фото: magnific.com

Що таке True Market Mean

У новому звіті Week Onchain компанія Glassnode зазначила, що Біткоїн залишається нижче свого True Market Mean — ончейн-моделі, яка відображає середню ціну придбання економічно активних монет.

Цей індикатор не є класичним рівнем підтримки чи опору. Його мета — показати середню собівартість монет, які реально беруть участь у ринковій активності. Такі моделі допомагають оцінити, чи перебувають різні групи інвесторів у прибутку або збитку, а також визначити моменти переходу від ринкового стресу до відновлення.

Чому важливий рівень $77 200

Коли ціна торгується нижче широко відстежуваного рівня собівартості, це означає, що значна частина активної пропозиції перебуває під тиском. Це не обов’язково сигналізує про подальше падіння, однак пояснює, чому ринкові ралі можуть втрачати імпульс.

Інвестори, які перебувають у збитку, часто продають актив під час відскоків, щоб скоротити втрати. Водночас короткострокові учасники ринку нерідко утримуються від нових покупок доти, доки ціна не повернеться до рівнів беззбитковості.

Аналітики наголошують, що відновлення ринку не варто плутати зі зміною ринкового режиму. Біткоїн може демонструвати ознаки накопичення та відскоку від підтримки, але поки залишається нижче True Market Mean, говорити про повноцінне повернення сили зарано.

Читайте також: Ентоні Скарамуччі прогнозує ралі Біткоїна у 2026

Під тиском залишаються короткострокові власники

У звіті також відзначається напружена ситуація серед короткострокових власників Біткоїна. Саме ця категорія інвесторів часто визначає швидкість ринкових реакцій.

Коли показники короткострокових власників перебувають нижче рівня беззбитковості, ринок стає більш чутливим до негативних новин, оскільки нещодавні покупці утримують нереалізовані збитки.

Це частково пояснює підвищену увагу до зони близько $64 000. Утримання цього рівня може свідчити про наявність попиту, однак повернення вище True Market Mean матиме значно важливіше значення. Такий рух покаже, що середня собівартість активних інвесторів більше не створює додаткового тиску на ринок.

Що далі

Зараз Біткоїн перебуває у проміжній зоні. З одного боку, торгівля зі знижкою до True Market Mean може приваблювати інвесторів, які вважають актив недооціненим щодо середньої собівартості активних учасників ринку.

З іншого боку, нездатність повернутися вище цього рівня підтримує аргументи прихильників ведмежого сценарію.

На думку Glassnode, для підтвердження нового етапу зростання Біткоїну недостатньо звичайного відскоку. Бикам необхідно забезпечити достатній попит, щоб повернути ціну до вищих рівнів собівартості та закріпити її там. Поки цього не сталося, ончейн-дані свідчать, що ринок продовжує відновлюватися, але ще не перейшов до нової фази розширення.

Редакція PSM7 звертає увагу, що показники собівартості активних інвесторів дедалі частіше використовуються як альтернатива традиційному технічному аналізу. Для українських інвесторів такі метрики можуть бути корисним інструментом оцінки настроїв ринку, особливо в періоди підвищеної волатильності та невизначеності навколо криптовалютних ETF і монетарної політики США.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи впаде ціна Біткоїна нижче $60 000 у червні 2026

Понад 20 000 біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

Експерт спрогнозував, коли Біткоїн досягне нового рекорду

Допоміжні матеріали bitcoinist.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Ентоні Скарамуччі прогнозує ралі Біткоїна у 2026 19.06.2026

Ентоні Скарамуччі прогнозує ралі Біткоїна у 2026
Статки Ілона Маска перевищили капіталізацію Біткоїна 18.06.2026

Статки Ілона Маска перевищили капіталізацію Біткоїна
Експерт спрогнозував можливе падіння Біткоїна до $38 500 16.06.2026

Експерт спрогнозував можливе падіння Біткоїна до $38 500
Якою буде ціна Біткоїна у липні — прогноз 15.06.2026

Якою буде ціна Біткоїна у липні — прогноз
Криптозима для Біткоїна завершилася — Standard Chartered 14.06.2026

Криптозима для Біткоїна завершилася — Standard Chartered
Криптопортфель BlackRock втратив $12 млрд у червні 13.06.2026

Криптопортфель BlackRock втратив $12 млрд у червні

Вибір редакції
Всі
Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  20:40

Скільки у Європі доларових мультимільйонерів

 Сьогодні  20:10

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в SpaceX під час IPO

 Сьогодні  19:20

НКЦПФР змінює правила для бронювання працівників

 Сьогодні  18:30

Біткоїн усе ще в зоні ризику: аналітики вказали на важливий сигнал

 Сьогодні  17:40

Індекс долара США досяг найвищого рівня за рік

 Сьогодні  16:00

SpaceX готує продаж облігацій на $20 млрд

 Сьогодні  15:10

Супутник показав справжній масштаб GPS-глушіння над Європою

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.