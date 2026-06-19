Біткоїн усе ще в зоні ризику: аналітики вказали на важливий сигнал

Біткоїн продовжує торгуватися нижче показника True Market Mean від аналітичної компанії Glassnode. Наразі цей рівень становить близько $77 200, тоді як ціна BTC залишається приблизно на 15% нижчою. На думку аналітиків, це свідчить про те, що ринок усе ще перебуває у фазі відновлення, а не підтвердженого бичачого тренду

Що таке True Market Mean

У новому звіті Week Onchain компанія Glassnode зазначила, що Біткоїн залишається нижче свого True Market Mean — ончейн-моделі, яка відображає середню ціну придбання економічно активних монет.

Цей індикатор не є класичним рівнем підтримки чи опору. Його мета — показати середню собівартість монет, які реально беруть участь у ринковій активності. Такі моделі допомагають оцінити, чи перебувають різні групи інвесторів у прибутку або збитку, а також визначити моменти переходу від ринкового стресу до відновлення.

Чому важливий рівень $77 200

Коли ціна торгується нижче широко відстежуваного рівня собівартості, це означає, що значна частина активної пропозиції перебуває під тиском. Це не обов’язково сигналізує про подальше падіння, однак пояснює, чому ринкові ралі можуть втрачати імпульс.

Інвестори, які перебувають у збитку, часто продають актив під час відскоків, щоб скоротити втрати. Водночас короткострокові учасники ринку нерідко утримуються від нових покупок доти, доки ціна не повернеться до рівнів беззбитковості.

Аналітики наголошують, що відновлення ринку не варто плутати зі зміною ринкового режиму. Біткоїн може демонструвати ознаки накопичення та відскоку від підтримки, але поки залишається нижче True Market Mean, говорити про повноцінне повернення сили зарано.

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Під тиском залишаються короткострокові власники

У звіті також відзначається напружена ситуація серед короткострокових власників Біткоїна. Саме ця категорія інвесторів часто визначає швидкість ринкових реакцій.

Коли показники короткострокових власників перебувають нижче рівня беззбитковості, ринок стає більш чутливим до негативних новин, оскільки нещодавні покупці утримують нереалізовані збитки.

Це частково пояснює підвищену увагу до зони близько $64 000. Утримання цього рівня може свідчити про наявність попиту, однак повернення вище True Market Mean матиме значно важливіше значення. Такий рух покаже, що середня собівартість активних інвесторів більше не створює додаткового тиску на ринок.

Що далі

Зараз Біткоїн перебуває у проміжній зоні. З одного боку, торгівля зі знижкою до True Market Mean може приваблювати інвесторів, які вважають актив недооціненим щодо середньої собівартості активних учасників ринку.

З іншого боку, нездатність повернутися вище цього рівня підтримує аргументи прихильників ведмежого сценарію.

На думку Glassnode, для підтвердження нового етапу зростання Біткоїну недостатньо звичайного відскоку. Бикам необхідно забезпечити достатній попит, щоб повернути ціну до вищих рівнів собівартості та закріпити її там. Поки цього не сталося, ончейн-дані свідчать, що ринок продовжує відновлюватися, але ще не перейшов до нової фази розширення.

Редакція PSM7 звертає увагу, що показники собівартості активних інвесторів дедалі частіше використовуються як альтернатива традиційному технічному аналізу. Для українських інвесторів такі метрики можуть бути корисним інструментом оцінки настроїв ринку, особливо в періоди підвищеної волатильності та невизначеності навколо криптовалютних ETF і монетарної політики США.

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