Експерт спрогнозував, коли Біткоїн досягне нового рекорду

Криптоаналітик Міхаель ван де Поппе окреслив прогнозований таймлайн, коли Біткоїн (BTC) може досягти нового історичного максимуму після періоду волатильності

За його словами, історичні патерни разом із нещодавніми корекціями та поточними сигналами на графіку вказують на продовження висхідного тренду. Новий рекорд потенційно може перевищити попередню позначку в $126 000.

Поппе зазначив, що зазвичай Біткоїн встановлює новий історичний максимум протягом 12 місяців після значної корекції.

Варто зазначити, що останніми місяцями Біткоїн у певний момент втратив рівень підтримки $100 000 і навіть ризикував опуститися нижче $60 000. Деякі аналітики при цьому припускали подальше зниження.

Поппе додав, що в коротшій перспективі схожі ринкові структури показують: протягом трьох–шести місяців після таких спадів Біткоїн зазвичай торгується на 30–60% вище свого локального дна. Виходячи з цього, він прогнозує, що актив може наблизитися до рівня $100 000 у третьому кварталі 2026 року.

Ціна Біткоїна переходить у фазу перед новим зростанням

Цей прогноз підтверджується останньою динамікою ціни, яка свідчить про перехід Біткоїна у фазу консолідації після різкого падіння.

Попри відкат, структура змінилася на послідовність вищих мінімумів, що вказує на поступове відновлення та формування нового висхідного тренду.

Ціна утримується вище ключової зони підтримки, яка вважається критичною для збереження «бичачого» імпульсу, тоді як короткострокові ковзні середні починають розвертатися вгору, підсилюючи сценарій відновлення.

Аналітик також виділив найближчу зону опору в районі середини $80 000. Зараз Біткоїн поступово наближається до цього рівня, а звуження цінового діапазону свідчить про накопичення потенціалу для пробою.

Водночас обсяги торгів демонструють зниження тиску продавців порівняно з попереднім спадом, тоді як поступове зростання ціни вказує на відновлення інтересу з боку покупців.

У короткостроковій перспективі Поппе очікує подальшого поступового зростання Біткоїна до зони $85 000, хоча цей рух може бути не миттєвим.

При цьому динаміка BTC дещо відстає від ширших фондових ринків, зокрема Nasdaq, який історично часто задає напрям руху для Біткоїна.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $78 105, додавши більше 2% за останні 24 години. У тижневому вимірі BTC зріс майже на 6%.

Попри відносно стриману динаміку, «бики» зберігають контроль, доки ціна утримується вище зони підтримки $73 000–$74 000.

Впевнений прорив вище $78 000 може відкрити шлях до $80 000, тоді як падіння нижче $73 000 може призвести до повторного тестування діапазону $70 000–$72 000.

