Чи впаде ціна Біткоїна нижче $60 000 у червні 2026

Після завершення травня з ведмежими настроями ціна Біткоїна може впасти нижче $60 000 у червні 2026 року

На тлі низького попиту на спотовому та деривативному ринках Біткоїна в останні дні трейдери ринку прогнозів очікують подальшого розпродажу BTC. Станом на момент написання матеріалу ймовірність падіння ціни Біткоїна до $57 500 протягом наступних 28 днів становить 18%, згідно з даними Polymarket, які проаналізував Finbold 3 червня.

Крім того, ймовірність зниження BTC до $55 000 у червні оцінюється у 12%, а до $52 000 — у 7%. Водночас існує 77% ймовірність того, що цього місяця ціна Біткоїна знайде сильну підтримку поблизу $65 000. За останні 24 години цей показник зріс на 44%.

Також трейдери Polymarket за ніч збільшили ставки на 35% — до 54% — на те, що ціна Біткоїна досягне $62 500 у червні. Тим часом ймовірність відновлення курсу до $70 000 зросла на 19% за останню добу та на момент публікації становила 69%.

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Чому ціна Біткоїна може впасти нижче $60 000 у червні

Імовірність падіння Біткоїна нижче $60 000 у червні пов’язана зі зростанням тиску продавців після кількох невдалих спроб закріпитися вище рівня $82 000 минулого місяця. Зокрема, за останні 30 днів BTC подешевшав більш ніж на 16% і на момент написання торгувався близько $66 910.

Додатковим ризиком для Біткоїна залишається розбіжність у настроях великих і дрібних інвесторів. Згідно з даними Santiment, за останні сім днів великі власники Біткоїна — адреси, що зберігають від 10 до 10 000 BTC, — продали 24 602 монети. Водночас дрібні інвестори з балансом від 0,01 BTC збільшили свої запаси на 61 BTC за той самий період.

Історично продажі з боку великих власників на тлі накопичення активу роздрібними інвесторами часто супроводжувалися ведмежими настроями на ринку.

Тому, якщо великі власники продовжать скорочувати свої позиції, а дрібні інвестори й надалі накопичуватимуть Біткоїн, сценарій падіння нижче $60 000 може отримати додаткове підтвердження. Якщо ж тенденція зміниться, ризик такого зниження може послабитися.

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За матеріалами finbold.com.