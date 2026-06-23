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Біткоїн обвалився нижче $63 000: 5 причин падіння

23.06.2026 19:30
Ольга Деркач

Ціна Біткоїна не втрималась біля позначки $66 000 і обвал лише посилюється — актив пробив рівень $63 000. Більшість альткоїнів, включно з низкою великих за капіталізацією, рухаються в тому ж напрямку, що підвищило загальний обсяг ліквідацій із перевантажених позицій

Біткоїн обвалився нижче $63 000: 5 причин падіння

Фото: magnific.com/freepik

Після спокійних вихідних, коли ціна трималася близько $64 000, у понеділок Біткоїн показав короткочасне відновлення — піднявся вище $65 000 і навіть торкнувся багатоденного піку понад $65 500. Однак цей рух швидко зупинився, і контроль знову перейшов до ведмедів.

Подібна динаміка вже неодноразово спостерігалася цього року: у лютому, за оцінками аналітика Алі Мартінеса, технічні індикатори вже сигналізували про ризик затяжного падіння, коли BTC втрачав ключові рівні підтримки на тлі тривалого відтоку коштів з ETF та каскадних ліквідацій позицій.

Причин для нового падіння Біткоїна одночасно декілька. По-перше, продовжується відтік коштів зі спотових біткоїн-ETF: лише в понеділок із фондів вивели ще $68 млн. По-друге, аналітики звертають увагу на зміцнення долара — це традиційно негативно впливає на BTC, і останні дні якраз це підтвердили. По-третє, в інтернеті посилився FUD (страх і невпевненість) на тлі повідомлень, що частина «старих» інвесторів (так звані OG-холдери) почала розпродавати свої біткоїн-резерви.

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Четвертий фактор — політичний. Президент США Дональд Трамп підписав указ, що прискорює дослідження та розробки у сфері квантових обчислень, які вважаються потенційною загрозою для криптографії Біткоїна та крипторинку загалом.

П’ятий чинник пов’язаний зі Strategy Майкла Сейлора: побоювання навколо компанії та її привілейованих акцій STRC не зникають, оскільки частина аналітиків припускає, що компанії доведеться почати продавати BTC для покриття дивідендних виплат. Останнім часом обсяги закупівель Біткоїна компанією також скоротилися — натомість Strategy зосередилася на відновленні доларових резервів.

Падіння Біткоїна традиційно тягне за собою і альткоїни. Ethereum втратив підтримку на рівні $1 700 після денного падіння на 2,5%, XRP знову тестує позначку $1,10 після відкату від $1,15, а Solana обвалилась майже на 5% — до $70.

Висока волатильність спричинила і масштабні ліквідації. Лише за останню годину обсяг закритих позицій перевищив $170 млн, а за добу — близько $530 млн. Як завжди в такі моменти, домінують лонг-позиції: на BTC і ETH припало $170 млн та $96,5 млн відповідно. За даними CoinGlass, за останню добу постраждали майже 120 000 трейдерів, а найбільша окрема ліквідація на біржі Aster перевищила $7 млн.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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