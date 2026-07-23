Біткоїн може зрости до $173 000 — аналітик

Криптоаналітик Egrag Crypto написав, що на тижневому графіку Біткоїна (BTC) формується подвійне дно за моделлю «Адам і Єва». Патерн поки що не підтверджений, однак у разі його реалізації ціна Біткоїна може зрости до $173 000

Для підтвердження сценарію Біткоїн має впевнено закрити тиждень вище $83 000, а потім повторно протестувати цей рівень і втримати його вже як нову підтримку.

За яким сценарієм стежить аналітик

За словами Egrag, подвійне дно формується в зоні підтримки від $51 000 до $67 000. Різке V-подібне падіння утворює частину «Адам», а повільніше, округле формування дна — частину «Єва». Лінія опору, або так звана лінія шиї патерну, проходить на рівні $83 000.

Згідно зі сценарієм аналітика, Біткоїну спочатку потрібно втримати поточне дно, повернутися вище $68 000, а потім пробити й повторно протестувати рівень $83 000. Після цього рух може продовжитися до $103 000, далі — до діапазону $120 000–$126 000 і зрештою до $173 000.

«$83 000 — це ключовий рубіж, — написав аналітик. — Якщо Біткоїн проб’є цей рівень і закріпиться вище, модель «Адам і Єва» може запустити наступну хвилю масштабного зростання».

Водночас він попередив, що тижневе закриття нижче приблизно $51 000 повністю скасує цей сценарій.

Інші трейдери також поділилися власними прогнозами. Зокрема, Ted Pillows звернув увагу на те, що денний індикатор Supertrend для Біткоїна змінився на зелений. Минулого разу після такого сигналу BTC зріс майже на 15% протягом чотирьох тижнів. Якщо ситуація повториться, до серпня ціна Біткоїна може наблизитися до $76 000.

Однак не всі учасники ринку очікують продовження зростання. Аналітик ChartNerd ще у квітні назвав це ралі контртрендовим рухом. На його думку, 200-тижнева експоненційна ковзна середня поблизу $68 000 може стати локальним максимумом, після якого Біткоїн може знову знизитися наприкінці третього або в четвертому кварталі.

Окремий коментар аналітика Axel Adler Jr. додає ситуації більше нюансів. За його даними, реалізована волатильність цього місяця знизилася на 31% і досягла найнижчого рівня з 2016 року. Водночас рівень кредитного плеча, який оцінюють за співвідношенням відкритого інтересу до ринкової капіталізації, зменшується вже 21 день поспіль.

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На думку аналітика, така комбінація робить нинішнє зростання більш ніж на 11% від мінімуму 30 червня поблизу $59 000 менш вразливим до каскаду примусових ліквідацій.

Тим часом Markus Thielen у звіті для BIT зазначив, що очікувана волатильність опціонів на Біткоїн та Ethereum знову зросла до 36%. Раніше показник знизився з 44% до 31%.

На думку експерта, це свідчить про посилення попиту на опціони, розраховані на зростання ціни, напередодні традиційно спокійніших літніх місяців.

Чому Біткоїн зростає

На момент написання матеріалу BTC торгувався поблизу $66 000. За день його ціна трохи знизилася, однак за останній тиждень актив подорожчав майже на 2%, а за місяць — майже на 3%.

За даними CoinGecko, у певний момент Біткоїн майже досяг $67 000, однак згодом відкотився до поточного рівня. Зараз його ціна приблизно на 47% нижча за історичний максимум, встановлений у жовтні 2025 року, коли BTC перевищив $126 000.

Відновлення ціни відбувається на тлі повернення припливу коштів у Біткоїн-ETF після восьми тижнів відтоку капіталу.

Крім того, настрої інвесторів покращилися після новин про певний прогрес у погодженні положень щодо етичних норм у законопроєкті CLARITY Act.

У Bitfinex назвали рівень $68 000 наступним важливим випробуванням для першої та найбільшої криптовалюти.

За оцінкою біржі, у діапазоні від $67 900 до $68 300 розташована зона можливої реакції ринку, де короткострокові власники можуть почати продавати активи. Для справжнього прориву ціни необхідний стійкий попит на ринку, а не лише спекулятивна активність.

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Джерела: CryptoPotato, CryptoNews.