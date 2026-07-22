Наступний рух Біткоїна залежить від цього — Bitfinex

Для впевненого прориву Біткоїну знадобиться стабільний попит на спотовому ринку. В іншому разі криптовалюта може знову опуститися до нижчих рівнів підтримки

Біткоїн наближається до важливого технічного рівня після третього тижня зростання поспіль. Минулого тижня актив завершив торги на позначці близько $65 000, додавши 1,7% за сім днів. Загальне зростання за останні три тижні становило 11,5%. Водночас Біткоїн утримався вище зони попиту на рівні $61 360, попри загальну волатильність ринку.

Після такого стабільного відновлення увага інвесторів зосередилася на рівні опору $68 000. Згідно з останнім звітом Bitfinex, саме він може визначити подальший короткостроковий рух Біткоїна.

Аналітики виділили ключову зону в діапазоні від $67 900 до $68 300. Тут збігаються реалізована ціна короткострокових власників Біткоїна і рівень відкриття другого кварталу.

Чому рівень $68 000 такий важливий

Аналітики Bitfinex зазначають, що багато інвесторів, які купували Біткоїн поблизу цього діапазону, можуть почати продавати актив після повернення ціни до рівня їхньої початкової покупки.

Під час попередніх тестувань схожих рівнів така поведінка створювала додатковий тиск з боку продавців. Саме тому майбутній рух Біткоїна може стати вирішальним для його короткострокової динаміки.

Для впевненого прориву зони опору необхідний стабільний попит на спотовому ринку, а не лише спекулятивна активність. В іншому разі Біткоїн може знову зіткнутися з відмовою від зростання та повернутися до нижчих рівнів підтримки, сформованих під час останнього відновлення.

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Важливу роль у подальшому русі ціни може відіграти інституційний попит. Зокрема, американські Біткоїн-ETF перейшли від стабільного відтоку коштів до більш збалансованої динаміки.

Водночас аналітики Bitfinex зазначають, що приплив нового капіталу все ще значною мірою залежить від фонду IBIT компанії BlackRock.

Сприятливіша макроекономічна ситуація

Останнім часом частка Біткоїна у загальному обсязі спотової торгівлі криптовалютами також зросла. На думку аналітиків, ця тенденція радше свідчить про захисний перехід інвесторів з альткоїнів у Біткоїн, а не про повноцінне відновлення довіри до всього ринку цифрових активів.

Позитивнішими стали й загальні макроекономічні умови. У червні місячна інфляція у США вперше за шість років опинилася в негативній зоні.

Зниженню показника сприяло падіння цін на енергоносії. Водночас слабкість на ринку житла збереглася: кількість дозволів на будівництво скоротилася, а обсяг пропозиції нерухомості зріс.

Попри ознаки уповільнення економічної активності, споживчі витрати та інвестиції бізнесу залишаються стійкими. Завдяки цьому оцінка економічного зростання США у другому кварталі зберігається на рівні близько 2,5%.

Така ситуація створює неоднозначні умови для подальших рішень Федеральної резервної системи, але водночас підтримує попит на ризикові активи, зокрема Біткоїн.

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Джерела: CryptoPotato, CoinDesk.