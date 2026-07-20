Біткоїн подає сигнал про можливе зростання

Біткоїн (BTC) сформував на тижневому графіку рідкісну бичачу дивергенцію індексу відносної сили (RSI). Раніше такий технічний сигнал передував зростанню криптовалюти більш ніж на 700%

Тижнева бичача дивергенція RSI з’явилася під час консолідації BTC після корекції з максимумів 2025 року, коли ціна перевищувала $120 000. Це може свідчити про послаблення тиску продавців і нагадує ситуацію, яка спостерігалася поблизу дна ведмежого ринку у 2022 році.

На тижневому графіку, яким аналітик Алі Мартінес поділився в дописі в X, видно, що ціна Біткоїна сформувала нижчий мінімум, тоді як RSI — вищий мінімум.

Так утворюється бичача дивергенція — модель, яка часто вказує на ослаблення ведмежого імпульсу та можливий розворот тренду.

Аналітик звернув увагу на помітну схожість із дном Біткоїна у 2022 році. Тоді BTC сформував локальний мінімум поблизу $16 000, після чого розпочав зростання, яке зрештою перевищило 700%.

Нинішня структура виглядає подібно: дивергенція формується в районі $58 000–60 000, а RSI почав зростати із зони перепроданості.

Крім того, індикатор відновився від рівня близько 30, що свідчить про покращення ринкового імпульсу, хоча рух ціни поки залишається стриманим. За оцінкою аналітиків, це лише другий випадок появи такої дивергенції на тижневому графіку Біткоїна після циклічного мінімуму 2022 року.

Водночас технічні аналітики застерігають, що сама по собі дивергенція не гарантує прориву. Для підтвердження масштабнішого бичачого тренду Біткоїну необхідно подолати ключові рівні опору.

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Наразі важливим рівнем є $65 000. Стійке закріплення ціни вище цієї позначки посилить аргументи на користь подальшого зростання.

Фундаментальні чинники Біткоїна

Бичачий сигнал з’явився на тлі складної макроекономічної ситуації. Біткоїн торгується в широкому діапазоні, поки інвестори оцінюють дані щодо інфляції, очікування стосовно політики Федеральної резервної системи США та геополітичні ризики.

Попри це, BTC демонструє стійкість і знову наблизився до $65 000 завдяки слабшим даним щодо інфляції у США та відновленню припливу коштів у Біткоїн-ETF.

Важливим фактором залишається й інституційний попит. Великі власники накопичили понад 270 000 BTC приблизною вартістю $16,7 млрд лише за два тижні, попри значний відтік коштів з ETF. У минулому така розбіжність часто спостерігалася поблизу великих ринкових мінімумів.

Хоча нинішня модель нагадує ситуацію, яка передувала відновленню Біткоїна після мінімумів 2022 року, сьогодні ринок є значно більшим і більше залежить від інституційних інвесторів.

Тому для повторення зростання на 700% знадобиться набагато більший приплив капіталу, ніж у попередніх циклах.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент публікації біткоїн торгувався на рівні $64 260, додавши близько 0,3% за останні 24 години та 0,45% за тиждень.

У короткостроковій перспективі технічна картина залишається помірно бичачою. Поточна ціна криптовалюти перебуває вище 50-денної простої ковзної середньої, яка становить $63 596. Це свідчить про позитивний короткостроковий імпульс.

Водночас BTC все ще торгується нижче 200-денної простої ковзної середньої на рівні $73 203, тому довгостроковий тренд поки не можна вважати однозначно бичачим.

14-денний RSI становить 55,09. Це нейтральне значення, яке вказує на помірний купівельний імпульс, але не свідчить про перекупленість активу.

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Джерело: Finbold.