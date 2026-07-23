Криптоаналітик назвав цільову ціну Біткоїна на 2026 рік

На тлі того, що технічні індикатори Біткоїна (BTC) вказують на можливе формування дна ведмежого ринку, криптоаналітик під псевдонімом Crypto Patel прогнозує зростання вартості Біткоїна до $116 000 наприкінці листопада 2026 року

Crypto Patel, який публікує технічний аналіз для великої аудиторії в соціальних мережах, вважає, що протягом наступних 124 днів Біткоїн може подорожчати більш ніж на 76%.

Ціна Біткоїна відновилася після досягнення важливого місячного рівня підтримки в районі $58 577. На думку аналітика, зараз BTC може формувати модель бичачого розвороту, схожу на ту, що спостерігалася наприкінці ведмежого ринку 2022 року.

Зокрема, Crypto Patel звернув увагу на формування сильної бичачої дивергенції на тижневому графіку Біткоїна. Востаннє подібний сигнал фіксували в листопаді 2022 року.

Така дивергенція виникає, коли індекс відносної сили — RSI — зростає, тоді як ціна Біткоїна продовжує формувати нижчі мінімуми. Після досягнення дна ведмежого ринку у 2022 році Біткоїну знадобилося 154 дні, щоб зрости більш ніж на 101% і досягти наступного важливого рівня опору.

Якщо історичний сценарій повториться, ціна Біткоїна може піднятися до $116 000 до 23 листопада 2026 року, зазначив Crypto Patel. Водночас перед досягненням цієї цілі криптовалюті доведеться подолати ключові рівні опору поблизу $82 749 і $97 693.

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«Якщо історія повторюється, Біткоїн може досягти $116 000 до кінця листопада 2026 року», — зазначив Crypto Patel.

Зростання Біткоїна підтримують сильні фундаментальні фактори

Потенційне повернення ціни Біткоїна до історичного максимуму протягом найближчих місяців також підкріплюється сприятливими фундаментальними чинниками.

Зокрема, формування чіткіших правил регулювання криптовалют у найбільших юрисдикціях.

Протягом останніх трьох тижнів американські Біткоїн-ETF зафіксували чистий приплив коштів на рівні приблизно $703,13 млн. За даними SoSoValue, на момент написання загальна вартість чистих активів цих фондів становила близько $80,94 млрд.

На тлі того, що великі інвестори продовжують накопичувати BTC, цільова ціна в $116 000 до листопада 2026 року може виявитися цілком досяжною.

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Джерела: Finbold, CoinPaper.