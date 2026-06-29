Криптотрейдер перетворив $2,3 тис. на $600 тис. за лічені години

Криптовалютний трейдер зміг перетворити початкову інвестицію всього у $2 330 на понад $614 500, зробивши ранню ставку на мемкоїн SoylanaManletCaptainZ (ANSEM), створений на блокчейні Solana (SOL)

Трейдер придбав 14,2 млн токенів ANSEM приблизно за $2 330. Після стрімкого зростання вартості токена він продав 4,2 млн ANSEM за $68 100, водночас залишивши у своєму гаманці ще 10 млн токенів, які оцінювалися приблизно у $548 800.

Сукупний прибуток — як уже зафіксований, так і потенційний від ще не проданих активів — сягнув близько $614 500, що відповідає прибутковості понад 26 000%.

Дані свідчать, що інвестор придбав ANSEM ще тоді, коли ринкова капіталізація проєкту була відносно невеликою. Згодом токен пережив справжнє вибухове зростання, подорожчавши більш ніж у 220 разів лише за 24 години.

Що спровокувало стрімке зростання ANSEM

Основним каталізатором ралі став ажіотаж у соціальних мережах навколо відомого криптоінфлюенсера Ansem.

Після того як Ansem публічно розкритикував платформу для запуску токенів Pump.fun за її політику щодо винагород користувачів, він заявив, що сам забезпечить своєрідний фінансовий «стимул» для роздрібних інвесторів.

Ця заява швидко поширилася криптоспільнотою в соцмережах, що спровокувало хвилю спекулятивних покупок.

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Ринкова капіталізація перевищила $55 млн

Зростання інтересу з боку спільноти та спекулятивний попит допомогли збільшити ринкову капіталізацію ANSEM із кількох мільйонів доларів до понад $55 млн.

Оскільки Ansem має близько 1 млн підписників у X, його зв’язок із токеном привернув значну увагу роздрібних інвесторів.

Подальший імпульс зростанню надала коротка публікація інфлюенсера у форматі «vibe check», яка знову активізувала покупців і допомогла підняти оцінку токена вище $50 млн.

Обсяг торгів перевищив $30 млн, оскільки трейдери на децентралізованих біржах поспішили скористатися ринковим ажіотажем. При цьому ANSEM суттєво випередив за динамікою більшість криптовалютного ринку, який у той самий період переважно демонстрував зниження.

Трейдер зафіксував частину прибутку, але зберіг основну позицію

Із зростанням ціни токена трейдер поступово продавав частину активів, фіксуючи прибуток, однак зберіг значну частину інвестиції.

За поточними даними, близько 70% початкового обсягу ANSEM усе ще перебуває в його криптогаманці, що дозволяє інвестору отримати додатковий прибуток у разі подальшого зростання ціни.

Ця історія вкотре демонструє високий попит на мемкоїни в екосистемі Solana. Завдяки низьким комісіям і високій швидкості транзакцій мережа створює сприятливі умови для швидкого поширення нових мем-токенів, які здатні приносити надзвичайно високі прибутки за короткий час.

Втім, такі активи залишаються вкрай волатильними: так само стрімко, як вони зростають, їхня вартість може різко впасти зі зміною ринкових настроїв.

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Джерела: Finbold, Lookonchain.