Binance не отримала ліцензію MiCA в ЄС: що далі

Binance не змогла отримати ліцензію за новими правилами Європейського Союзу, що ставить під питання подальшу роботу найбільшої криптовалютної біржі на ринку ЄС. Якщо компанія не встигне отримати дозвіл до завершення перехідного періоду 30 червня, їй доведеться згортати діяльність у країнах блоку

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників компанії та джерела, знайомі з процесом отримання ліцензії.

Європейський регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), який набув чинності минулого року, зобов’язує криптовалютні компанії отримати авторизацію в одній із країн-членів ЄС. Після цього вони можуть надавати послуги на всій території союзу за принципом так званого «єдиного паспорта».

Binance подала заявку на отримання ліцензії в Греції, однак схвалення так і не отримала. За словами керівниці Binance у Європі та Великій Британії Джилліан Лінч, компанія не знає точних причин відмови та тепер розглядає альтернативні юрисдикції.

«Binance не залишає Європу. Якщо це буде не Греція, ми розглянемо інші варіанти отримання авторизації», — заявила вона.

Водночас джерела агентства повідомили, що компанія також проводила консультації з регуляторами Ірландії та Латвії, але й там зіткнулася зі стриманою позицією наглядових органів.

Європейських регуляторів турбують попередні порушення Binance у сфері боротьби з відмиванням коштів, складна міжнародна структура компанії та її підхід до управління ризиками.

Додатковим фактором стала роль засновника Binance Чанпена Чжао. Хоча в компанії запевняють, що він повністю усунений від управління, раніше сам Чжао заявляв, що залишається кінцевим бенефіціарним власником біржі.

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У 2023 році Чжао визнав провину у порушенні американського законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів у межах мирової угоди із владою США на $4,3 млрд. Американські регулятори тоді заявили, що Binance порушувала вимоги щодо протидії відмиванню коштів і санкційного контролю, а також не повідомила про понад 100 000 підозрілих транзакцій.

Попри це, Binance стверджує, що суттєво посилила систему комплаєнсу. За словами Лінч, компанія працевлаштувала близько 1 500 фахівців із дотримання нормативних вимог та усунула проблеми, які могли викликати занепокоєння регуляторів.

Тим часом Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) наголосило, що криптовалютні компанії, які не отримали ліцензію MiCA до завершення перехідного періоду, повинні «негайно розпочати впорядковане згортання діяльності» на території Європейського Союзу.

Binance не розкриває кількість своїх клієнтів у ЄС. Загалом біржа заявляє про понад 300 млн користувачів у світі. За оцінками Sensor Tower, лише торік застосунок Binance завантажили понад 4 млн разів у країнах Європейського Союзу, найбільше — у Франції, Німеччині та Іспанії.

Редакція PSM звертає увагу: ситуація навколо Binance стане одним із перших великих випробувань для регламенту MiCA. Від того, наскільки послідовно європейські регулятори застосовуватимуть нові правила навіть до найбільших гравців ринку, залежатиме подальший розвиток криптовалютної індустрії в Європі та стандарти роботи міжнародних бірж.

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Джерела: Reuters, CoinDesk.