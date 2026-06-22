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Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA

22.06.2026 11:20
Ольга Деркач

Українська криптобіржа WhiteBIT через свою європейську структуру WB-Shield Innovations GmbH (бренд WhiteBIT EU) отримала авторизацію відповідно до Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA). Відповідний дозвіл видало Австрійське управління фінансового ринку (FMA). Завдяки цьому WhiteBIT EU зможе надавати регульовані послуги, пов’язані з криптоактивами, користувачам у всіх країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ)

Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA

Фото: magnific.com/freepik

Отримання ліцензії в Австрії стало черговим кроком ширшої європейської стратегії WhiteBIT — компанія прагне зміцнити свою регульовану присутність на континенті та посприяти розвитку екосистеми цифрових активів у регіоні. MiCA встановлює єдину регуляторну рамку для постачальників криптопослуг у ЄС, визначаючи вимоги до корпоративного управління, прозорості діяльності, захисту клієнтів та цілісності ринку.

Експансія WhiteBIT у Європу триває вже не перший рік: компанія вже отримувала ліцензії VASP у Хорватії, Італії та Казахстані, а також подавала заявку на отримання дозволу для роботи в Туреччині.

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«WhiteBIT була заснована як європейська біржа, і Європа залишається ключовим елементом нашого довгострокового бачення. Оскільки MiCA формує новий глобальний стандарт регулювання цифрових активів, отримання цієї авторизації підтверджує нашу відданість розбудові прозорої, безпечної та такої, що відповідає регуляторним вимогам, криптоекосистеми для користувачів у всьому регіоні», — зазначив Володимир Носов, засновник і президент W Group, до складу якої входить WhiteBIT.

Отримавши авторизацію в Австрії, WhiteBIT EU успішно пройшла комплексну регуляторну оцінку в юрисдикції, яка відома високими стандартами фінансового нагляду. Це закладає основу для надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, на всій території ЄЕЗ із дотриманням вимог щодо паспортингу, онбордингу користувачів та регуляторного нагляду.

У межах переходу на нову регуляторну модель компанія готується до запуску окремої платформи whitebit.eu, створеної спеціально для користувачів із країн ЄЕЗ. Цей майданчик стане регульованим центром діяльності WhiteBIT на європейському ринку та забезпечуватиме доступ до продуктів і сервісів компанії відповідно до вимог MiCA. Користувачі, які зацікавлені у приєднанні до нової платформи, вже можуть залишити заявку на сайті компанії та одними з перших отримувати оновлення щодо запуску.

На думку редакції, отримання ліцензії MiCA саме в Австрії — символічно важливий крок для українського бізнесу: для криптобіржі з українським корінням пройти регуляторну перевірку в юрисдикції з одними з найвищих стандартів фінансового нагляду в ЄС — це додатковий сигнал довіри для європейських користувачів і партнерів.

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Джерело: WhiteBIT.

Рубрики: ЄвропаКриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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