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Bybit запустила нову платформу для європейських користувачів

03.07.2025 13:00
Ольга Деркач
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Криптовалютна біржа Bybit оголосила про запуск спеціалізованої платформи для користувачів з Європи — Bybit.eu. Проєкт створено у межах європейського регламенту MiCA, який регулює обіг криптоактивів на території ЄС. Раніше біржа отримала відповідну ліцензію в Австрії

Bybit запустила нову платформу для європейських користувачів

Bybit запустила нову платформу для європейських користувачів Фото: chatgpt.com

Операційне управління новим майданчиком здійснює дочірня компанія Bybit EU GmbH, зареєстрована у Відні. Вона має статус ліцензованого постачальника послуг у сфері криптоактивів (CASP).

«Bybit.eu — це наше довгострокове зобов’язання перед Європою. Цей регіон заслуговує на криптошлюз світового класу, який поєднує в собі технологію та надійні стандарти регулювання. Саме це і пропонує Bybit EU», — зазначив керівник підрозділу Мазурка Зенг.

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Нова платформа орієнтована на користувачів із 29 країн Європейської економічної зони. Серед основних функцій:

  • інтерфейс, локалізований найбільш поширеними європейськими мовами;
  • підтримка в реальному часі англійською, польською, португальською та іспанською (з перспективою розширення мовної підтримки);
  • сервіс індивідуального супроводу для VIP-клієнтів із урахуванням регіональних потреб;
  • брокерський функціонал із доступом до кількох постачальників ліквідності та повною підтримкою інструментів Bybit.

Окрім головного офісу у Відні, компанія має представництво в Амстердамі. Надалі Bybit EU GmbH планує розширення географії присутності — у Франції, Німеччині, Іспанії та Італії.

Нагадаємо, що криптобіржа Bybit отримала ліцензію Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) від Австрійського управління фінансових ринків (FMA), що дозволяє біржі розширити свою діяльність на європейський ринок.

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Джерело: Incrypted.

Рубрики: ЄвропаКриптовалютиСвітНовини
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