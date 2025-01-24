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Криптобіржа Bybit запускає нову платіжну платформу Bybit Pay

24.01.2025 14:40
Микола Деркач
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Bybit, друга за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, запустила Bybit Pay, нову платіжну платформу, призначену для об’єднання традиційних (TradFi) та цифрових фінансів

Криптобіржа Bybit запускає нову платіжну платформу Bybit Pay

Криптобіржа Bybit запускає нову платіжну платформу Bybit Pay Фото: freepik.com

Очікується, що Bybit Pay, задуманий як щось більше, ніж просто платіжний процесор, допоможе брендам налагодити стратегічне партнерство та сприятиме глобальному зростанню, інноваціям та фінансовій інклюзивності.

Особливості Bybit Pay

Платформа Bybit Pay об’єднує фіатні та криптовалютні платежі в єдине рішення, доступне через вебсайти, мобільні застосунки або точки продажу (PoS).

Таким чином, Bybit Pay дозволяє компаніям пропонувати швидші, безпечніші та економічно вигідніші варіанти оплати, будь то онлайн-покупки, транзакції в магазині або транскордонні платежі.

Цей підхід допоможе системам TradFi задовольнити зростаючий попит на цифрові фінансові послуги, більш характерні для децентралізованих фінансів (DeFi) — план, який нещодавно був реалізований завдяки запуску платформи Copy Trading Gold&FX від Bybit.

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Джоан Хан, директорка з продажу та маркетингу компанії Bybit, підкреслила трансформаційний потенціал нової платіжної платформи, зазначивши, що Bybit Pay — це перехід від традиційних фінансових послуг до цифрових:

«Bybit Pay являє собою зміну в тому, як ми пов’язуємо бізнес з цифровим майбутнім. Це більше, ніж платіжна платформа; це заклик до партнерів впроваджувати інновації та переосмислювати транзакції за допомогою ефективних, доступних і далекоглядних рішень», — наголосила Джоан Хан.

Переваги екосистеми Bybit

Крім того, Bybit запрошує новаторські компанії, платіжних провайдерів і сервісні платформи приєднатися до своєї екосистеми, яка зараз налічує 60 мільйонів користувачів у всьому світі.

Екосистема також обіцяє масштабовані та адаптовані платіжні технології, а також можливості співпраці у галузі електронної комерції, фінансів та цифрових активів.

Для торговців Bybit Pay обіцяє надати інструменти, здатні забезпечити збільшення доходів, зниження операційних витрат і оптимізацію фінансових процесів.

З іншого боку, клієнти можуть отримати вигоду від швидших платежів, нижчих комісій за транзакції та можливості обирати між фіатом та криптовалютою.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: FinTechКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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