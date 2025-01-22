SEC створила робочу групу для регулювання криптовалют

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) створила робочу групу для розробки нормативно-правової бази для криптоактивів, що стало першим серйозним кроком нової адміністрації президента Дональда Трампа, спрямованим на перегляд криптополітики

Трамп, який проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи бути «криптопрезидентом», пообіцяв скасувати репресії в галузі, які проводила Комісія з цінних паперів і бірж президента Джо Байдена, яка подала в суд на кілька криптовалютних компаній, включаючи Coinbase і Kraken, стверджуючи, що вони порушували її правила.

Компанії заперечують ці звинувачення, стверджуючи, що правила SEC не підходять для криптовалют і що незрозуміло, коли криптотокен може кваліфікуватися як цінний папір і, отже, підлягати нагляду SEC. Індустрія вже багато років закликає SEC створити чіткі правила для криптовалют.

Республіканець Марк Уєда, якого Трамп призначив виконуючим обов’язки голови SEC, і колега-республіканець Хестер Пірс стали першою політичною перемогою криптоіндустрії при новій адміністрації.

«Робоча група зосередиться на тому, щоб допомогти Комісії провести чіткі регуляторні лінії, забезпечити реалістичні шляхи для реєстрації, розробити розумні рамки розкриття інформації та розумно розподілити ресурси правоохоронних органів», — йдеться в повідомленні офісу Уєди.

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Уєда і Пірс раніше заявляли, що готові дати старт перегляду криптополітики Трампа, в тому числі шляхом початку процесу розробки правил. Очікується також, що Трамп незабаром видасть укази, які зменшать регуляторний контроль над криптоіндустрією і допоможуть сприяти прийняттю цифрових активів.

«Ми натхненні цим значущим першим кроком на шляху до реальних політичних рішень і завершення епохи примусового регулювання минулого, — заявив Джонатан Джахім, глобальний директор з питань політики Kraken. — Ми з нетерпінням чекаємо прискорення нашої участі в політиці для встановлення регуляторної ясності».

Робоча група також буде допомагати законодавцям у розробці криптовалютного законодавства, координуючи свою роботу з іншими федеральними органами, такими як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами, а також державними та іноземними агентствами, додали в SEC.

«Ми роками просили допомогти нам, розробивши правила для криптовалют. Протягом останніх чотирьох років відповідь була рішуче «ні», — сказав топменеджер Coinbase Пол Гревал. — Настав новий день».

Нагадаємо, що Dogecoin з’явився на сайті Департаменту ефективності уряду. Департамент ефективності уряду США (DOGE) опублікував логотип одноіменного мемкоїну на офіційному вебсайті після інавгурації президента Дональда Трампа.

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За матеріалами: Reuters.