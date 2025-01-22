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PaySpaceMagazine

Dogecoin може досягти $15 найближчим часом — Алі Мартінес

22.01.2025 14:00
Ольга Деркач
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Експерт з криптотрейдингу прогнозує, що технічні індикатори Dogecoin (DOGE) вказують на те, що мемкоїн набирає обертів для амбітного зростання на 4 000%

Dogecoin може досягти $15 найближчим часом — Алі Мартінес

Dogecoin може досягти $15 найближчим часом — Алі Мартінес Фото: chatgpt.com, pngwing.com

Зокрема, Алі Мартінес помітив, що DOGE торгується в рамках бичачого багаторічного висхідного паралельного каналу, який позиціонує наступну можливу ціль токена на рівні $15 в найближчі місяці.

Як правило, ця модель сигналізує про стійкий висхідний тренд з більш високими максимумами і більш високими мінімумами. Для DOGE ціна послідовно дотримується рівнів підтримки і опору каналу з 2017 року.

Верхня межа каналу вказує на те, що DOGE може досягти $15, якщо формація буде реалізована. Це підніме ринкову капіталізацію DOGE до $2,23 трлн за умови, що пропозиція залишиться незмінною, що потенційно зробить його провідною криптовалютою- за умови мінімального зростання Біткоїна.

Аналіз Trader Tardigrade підкреслив можливість подальшого зростання DOGE, зазначивши, що у активу все ще є простір для зростання на поточному бичачому ринку, оскільки він прагне подолати ключовий опір в $1.

Можливість того, що мемкоїн досягне цих амбітних рівнів, також підкріплюється зростаючою довірою серед «китових» інвесторів. За 24 години в мережі Dogecoin було зафіксовано 588 транзакцій на суму понад $1 млн, здійснених китами.

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Історично такі транзакції натякають на потенційний ціновий прорив. Коли кити накопичуються масово, це часто передує значному зростанню цін.

Ажіотаж посилило нещодавнє повернення президента Дональда Трампа на посаду та його тісні зв’язки з відомим популяризатором Dogecoin і генеральним директором Tesla Ілоном Маском. Цей ажіотаж пов’язаний з тим, що Маск очолить Департамент урядової ефективності (D.O.G.E.).

В даному випадку ентузіазм посилився після того, як на офіційному сайті D.O.G.E з’явився логотип Dogecoin.

Існують також припущення про потенційний приплив інституційного капіталу в DOGE, що стимулюється перспективою створення пов’язаного з ним спотового біржового фонду (ETF). Це сталося після того, як Rex-Osprey подав кілька заявок на створення ETF, орієнтованих на мемкоїни DOGE, TRUMP і BONK.

Якщо ці ETF будуть схвалені, вони можуть залучити новий інституційний капітал, потенційно повторюючи успіх подібних біткоїн-продуктів.

Нагадаємо, що фінансовий гуру Рауль Пал заявив, що Dogecoin (DOGE) з моменту його запуску (понад десятиліття тому) зумів піднятися до такого рівня, щоб отримати статус «твердішої монети», ніж Біткоїн (BTC).

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За матеріалами: Finbolt.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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