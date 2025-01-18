Dogecoin може досягти $20 «найближчими місяцями» — аналітик

Dogecoin (DOGE), криптовалюта, натхненна мемами, вже давно стала фаворитом у криптовалютному просторі, відомим своїми вибуховими ціновими рухами під час бичачих циклів

У цьому контексті експерт з трейдингу Джейвон Маркс у своєму нещодавньому аналізі зазначив, що Dogecoin потенційно може зрости до $20, що означатиме значне 60-кратне зростання від його поточного рівня.

Цей амбітний прогноз ґрунтується на циклічній ціновій поведінці Dogecoin, яка історично демонструє здатність криптовалюти приносити експоненціальний прибуток під час бичачих ринкових циклів.

Історична динаміка цін Dogecoin вказує на схильність токена до експоненціального зростання під час бичачих циклів. Наприклад, у 2017 році ціна DOGE зросла у 90 разів, а під час бичачого ринку 2021 року — ще більше, у 306 разів.

Аналітики припускають, що криптовалюта може піти схожою траєкторією, оскільки поточна ринкова кон’юнктура вказує на можливість ще одного великого «бичачого» циклу з ціллю в $20.

«Повторення подібних показників, як показує історія, може призвести до >60-кратного зростання криптовалюти до $20+», — зазначає аналітик.

Втім, досягнення 60-кратного зростання від поточних рівнів було б дуже амбітним, враховуючи нинішні ринкові умови і фундаментальні показники Dogecoin.

Більш реалістичний короткостроковий прогноз дає ентузіаст Dogecoin KrissPax, який зазначає, що DOGE відскакує від висхідної лінії підтримки, що схоже на його цінову поведінку на початку 2024 року.

Якщо ця тенденція збережеться, Dogecoin може набрати обертів і прискоритися до $0,60, що представляє собою значне короткострокове ралі.

Однак фіксація прибутку на цьому рівні, ймовірно, може спровокувати наступний відкат, стримуючи подальший висхідний імпульс.

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Чи є $20 нереальною метою

При поточній ціні в $0,3482 і пропозиції в 147,61 млрд DOGE ринкова капіталізація Dogecoin становить $51,4 млрд.

Щоб досягти амбітної цінової позначки в $20, ринкова капіталізація Dogecoin має зрости до $2,95 трлн, що потребуватиме притоку понад $2,89 трлн додаткового капіталу.

Для порівняння, ця оцінка становитиме майже 85% від поточної ринкової капіталізації криптовалют, яка наразі становить $3,47 трлн.

Для порівняння, найбільша у світі криптовалюта Bitcoin (BTC) може похвалитися ринковою капіталізацією приблизно в $1,9 трлн, а друга за величиною криптовалюта Ethereum (ETH) — $387 млрд. Навіть якщо їх об’єднати, їхня ринкова капіталізація значно не дотягує до гіпотетичної оцінки в $2,95 трлн при ціні $20 за токен.

Хоча в минулому Dogecoin демонстрував значне зростання, масштаб притоку капіталу, необхідний для досягнення позначки в $20, здається далеко недосяжним, особливо враховуючи інфляційну модель пропозиції Dogecoin, його спекулятивну природу та обмежену корисність порівняно з Біткоїном та Ethereum.

Хоча цільова ціна в $20 є надуманою, на сильному бичачому ринку Dogecoin може досягти більш досяжних цілей. Повернення до свого історичного максимуму в $0,73 або навіть перетин позначки в $1 є більш вірогідним.

Наприклад, досягнення $1, що втричі перевищує поточну ціну, збільшить ринкову капіталізацію Dogecoin до $147,61 млрд, що все ще є значним стрибком у порівнянні з поточним рівнем.

Щоб досягти такого зростання, Dogecoin потребує широкого розповсюдження як платіжний засіб, збільшення корисності та макроекономічного середовища, що сприяє спекулятивним активам.

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За матеріалами: Finbold.