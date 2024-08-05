Кити Dogecoin передбачили крах крипторинку

Dogecoin зазнав значного відтоку з бірж, що може бути лише позитивним сигналом для мемкоїна

Нещодавно було помічено значне виведення Dogecoin з бірж на $30 млн. Падіння ринку в цілому призвело до того, що ліквідація криптовалюти зросла до $200 млн, що збіглося з цим відтоком.

Суттєвий перехід DOGE на самостійну опіку, попри крах загального ринку, може бути ознакою підвищення для мемкоїна. Виражену тенденцію до зниження можна побачити на денному графіку DOGE/USDT.

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Аналіз обсягів показує, що падіння ціни супроводжується зростанням торгової активності. Коли спостерігається падіння ціни та збільшення обсягу, це зазвичай свідчить про панічний продаж. З іншого боку, DOGE може наближатися до території перепроданості, враховуючи, що RSI зараз становить близько 35.

Це може сигналізувати, що незабаром тиск на продаж зменшиться. Відтік $30 млн DOGE з бірж є вагомим показником активності китів. Великі власники зазвичай сигналізують про перехід до довгострокового володіння та самостійної опіки, коли вилучають свої активи з бірж.

Завдяки зменшенню кількості DOGE, яка доступна на біржах, цей рух може зменшити тиск продажів і покращити умови для стабільності цін або навіть відновлення. Це свідчить про те, що кити впевнені в майбутньому активу, коли вони передають свій DOGE на самостійну опіку.

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Також це може означати, що великі інвестори готуються тримати DOGE протягом тривалого часу в очікуванні подальшого зростання ціни, а не продавати його відразу. Майже всі цифрові активи, включаючи DOGE, постраждали від цієї загальноринкової корекції.

Зняття коштів і перехід до самостійної опіки можуть означати, що найгірші дні Dogecoin позаду. Ціна DOGE може стабілізуватися в результаті зменшення тиску продажів, викликаного нижчими біржовими холдингами. Поступове відновлення DOGE може відбутися, якщо поточні рівні підтримки збережуться.

Нагадаємо, великий розпродаж криптовалют на вихідних прискорився в неділю ввечері в США, в результаті чого Біткоїн (BTC) впав до рівнів, небачених з лютого, а Ethereum (ETH) повернувся до цін, небачених з січня.

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За матеріалами U.Today