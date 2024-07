Мемкоїни знаменитостей впали на 94% від пікових значень: про які монети йдеться

Гарячий тренд екосистеми Solana, токени знаменитостей, впали приблизно на 90% від своєї пікової вартості на тлі нещодавньої волатильності ринку

Мемкоїни знаменитостей переживають не найкращі часи: половина з 30 монет, зареєстрованих на Solana, втратили понад 99% своєї вартості.

Згідно з нещодавньою статистикою Jupiter Slorg, минулого місяця на блокчейні Solana було випущено 30 токенів відомих людей, в тому числі від таких відомих особистостей, як Ендрю Тейт і Soulja Boy.

В середньому вони впали на 94% від своїх пікових значень, причому токени з найвищими показниками наразі зазнають втрат понад 70%.

22 з 30 нещодавно випущених мемкоїнів знаменитостей мають ринкову капіталізацію нижче $1 млн. Однак, навіть попри величезні втрати, деякі з цих токенів залишаються “активними” завдяки постійним дискусіям на Х.

