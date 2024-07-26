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Мемкоїни знаменитостей впали на 94% від пікових значень: про які монети йдеться

26.07.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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Гарячий тренд екосистеми Solana, токени знаменитостей, впали приблизно на 90% від своєї пікової вартості на тлі нещодавньої волатильності ринку

Мемкоїни знаменитостей впали на 94% від пікових значень: про які монети йдеться

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Мемкоїни знаменитостей переживають не найкращі часи: половина з 30 монет, зареєстрованих на Solana, втратили понад 99% своєї вартості.

Згідно з нещодавньою статистикою Jupiter Slorg, минулого місяця на блокчейні Solana було випущено 30 токенів відомих людей, в тому числі від таких відомих особистостей, як Ендрю Тейт і Soulja Boy.

В середньому вони впали на 94% від своїх пікових значень, причому токени з найвищими показниками наразі зазнають втрат понад 70%.

22 з 30 нещодавно випущених мемкоїнів знаменитостей мають ринкову капіталізацію нижче $1 млн. Однак, навіть попри величезні втрати, деякі з цих токенів залишаються “активними” завдяки постійним дискусіям на Х.

Тренд на монети-меми знаменитостей розпочався в травні з токена Кейтлін Дженнер (JENNER), яка досягла ринкової капіталізації в $40 млн протягом 24 годин, попри початковий скептицизм. Після цього реперка Іггі Азалія представила свій токен Mother Iggy (MOTHER) на блокчейні Solana, який також швидко злетів у ціні.

Інші знаменитості, такі як репери Lil Pump та Soulja Boy, а також інфлюенсери, такі як Ендрю Тейт, пізніше приєдналися до захоплення мемкоїнами. Однак, на думку багатьох спостерігачів, вихід знаменитостей у криптопростір часто сигналізує про пік ринку. Про це свідчить нещодавнє зниження обсягів торгівлі мемкоїнами та різке падіння цін.

Згідно з даними CryptoQuant, домінування мемкоїнів на ринку альткоїнів значно зменшилося з середини травня, продовжуючи падати й в червні.

Мемкоїни — останній тренд серед інфлюенсерів

Під час кожного циклу “бичачого” зростання знаменитості підхоплюють останні криптовалютні тренди. У 2017 році різні токени просувалися за допомогою первинних пропозицій монет (ICO), підтриманих такими знаменитостями, як Періс Хілтон, Флойд Мейвезер і Джеймі Фокс. Більшість з цих ICO провалилися, а дослідження показали, що понад 80% з них були шахрайськими. Знаменитості, які брали в них участь, зазвичай відбувалися штрафами за просування шахрайських проєктів.

Під час буму 2021-2022 років фокус уваги змістився на невзаємозамінні токени (NFT) та Метавсесвіт. Такі знаменитості, як Джейк Пол, діджей Халед, Девід Добрік і навіть колишній президент Дональд Трамп просували NFT, багато з яких виявилися шахрайськими.

У 2024 році в центрі уваги опинилися мекоїни, створені інфлюенсерами. Токени з неправильним написанням, такі як Doland Tremp (TREMP) і Joe Boden (BODEN), також привернули увагу і навіть були зареєстровані на централізованих біржах.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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